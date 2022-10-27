Перемогти росіян вдавалося хитрістю: захисник Азовсталі розповів про бої за Маріуполь

Боєць полку Азов Микола Кущ розповів про бої за Маріуполь / Фото Reuters, скріншот

Захисник Азовсталі, боєць полку Азов Микола Кущ (позивний "Фрост"), якого "засудили" до смертної кари в "ДНР", був звільнений з російського полону під час обміну 21 вересня. Він поділився спогадами про бої за Маріуполь в ефірі YouTube-каналу Бутусов Плюс.

За словами військового, через два-три дні після початку повномасштабного вторгнення Росії захисники України практично опинилися в оточенні, коли ворог почав підходити з боку Бердянська. Перший контакт з окупантами стався 5 березня, а перший бій - 8 числа.

"Накривали дуже щільно, проте жодного снаряда не прилетіло в ті місця, де ми були. Вони рознесли поовину приватного сектора, вбили купу цивільних. Вони просто накривали квадрати, їм було байдуже, хто там", – розповів "Фрост".

За його словами, захисникам Маріуполя часто вдавалося перемогти росіян завдяки хитрості. Оскільки наші воїни були в оточенні, у них не було можливості постійно перепрошивати рації, тому окупанти могли прослуховувати розмови українських бійців. Захисники Маріуполя знали про це і спеціально говорили про висунення протитанкової групи і про те, що у них багато Nlaw. Військові РФ, які їхали на танку або БМП, чули це і поверталися назад. Іноді завдяки фейковій інформації окупанти накривали Градами свої ж позиції.

Боєць полку Азов розповів, що росіяни цілеспрямовано знищували житлові будинки та прицільно розстрілювали цивільних.

Як повідомляв Главред, раніше захисник України з полку Національної гвардії України Азов, 30-річний Владислав Жайворонок (позивний "Вікіпедія") розповів, як окупанти знущалися з полонених.

Він перебував у Маріуполі з березня по травень, пережив блокаду "Азовсталі" та під час одного з обстрілів отримав важке поранення – йому відірвало ногу і пошкодило око.

Українського воїна під час евакуації із заводу Азовсталь разом з іншими тяжкопораненими російські окупанти забрали до лікарні Донецька. Боєць три місяці перебував у полоні загарбників. Пізніше його звільнили в рамках обміну полоненими.

Нагадаємо, пресофіцер полку Азов Дмитро Козацький (позивний "Орест") перед виходом з території практично знищеного російськими окупантами заводу "Азовсталь" у Маріуполі зняв короткометражний фільм-прощання.

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