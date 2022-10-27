"Скинули в яму насипом, як дрова": на Харківщині знайшли масове поховання українських воїнів

На Харківщині знайшли братську могилу з тілами ЗСУ / Володимир Тимошко

У Харківській області знайшли масове поховання українських воїнів. У братській могилі може бути 17 тіл бійців ЗСУ. Про це повідомив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

Українські бійці загинули у квітні, коли їм довелося відступити через просування російських окупантів. Місцеві жителі кажуть, що ворожі солдати зібрали тіла захисників та поклали їх у дві вантажівки. Вони викопали яму на кладовищі та насипом скинули туди тіла. Окупанти не зробили жодної позначки про те, що на цьому місці поховані люди.

Місцеві жителі самі доглядали за похованням, а на Великдень встановили хрести. Через погані погодні умови нині важко ексгумувати тіла.

"Сьогодні через зливу поліція змогла вилучити лише три тіла. Загалом там знаходиться близько 17 військовослужбовців. Слідчі дії триватимуть кілька днів. Ми обов'язково встановимо імена наших захисників. І обов'язково поховаємо їх по-людськи. Пам'ятаємо про кожного", - написав Тимошко.

Масове поховання в Ізюмі

11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

Після цього в місті виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні ввечері 15 серпня, що в Ізюм приїдуть журналісти, щоб всьому світу показати, що творять окупанти на українській землі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у лісі біля Ізюма знайшли вже понад 400 тіл. За його словами, ексгумація тіл вже почалася. Зеленський підкреслив, що світ повинен побачити, що створила Росія.

"У місті Ізюм 16 вересня працюють всі українські служби. Йдеться про слідчих, прокурорів, експертів. Там знаходяться більш

е сотні журналістів", - сказав президент у зверненні.У масовому похованні в Ізюмі виявили тіла цілої родини, загиблої під завалами. В результаті бомбардування росіянами міста будівля завалилася на Укриття в підвалі, де ховалася сім'я Стовпакових і Жихаревих – батьки, діти, дідусь з бабусею.

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