В Україні вже майже повністю знищено цілий батальйон "бойових бурятів" Путіна

ЗСУ "демілітаризували" батальйон Байкал / Фото news.zerkalo.io

В Україні практично повністю розбитий батальйон "Байкал", який був сформований з жителів Бурятії. Не так давно окупанти були перекинуті на війну, але їхній батальйон вже опинився під загрозою розпуску.

Учасник Громадської палати Бурятії та колишній кандидат у депутати Народного хуралу Білікто Дугаров. повідомив у Telegram, що батальйон "Байкал" формувався виключно з добровольців.

"Він потенційно мав дуже високу боєздатність і міг ефективно вирішувати складні бойові завдання на театрі військових дій. А що сталося в результаті? Міністерство оборони розбиває єдину високо боєздатну одиницю на дві частини. Дві роти прямують на Донецький напрямок і ще дві роти на Маріупольський напрямок. Тобто, батальйон, який ще не встиг вступити у війну, вже фактично розформували і роздербанили на частини. Що це? Дурість і нехлюйство військового командування або це цілеспрямована диверсія?" - написав Дугаров.

Він повідомив, що обидві частини батальйону потрапили у "важкі бойові умови і зазнали значних втрат двохсотими і трьохсотими".

Зазначимо, 13 жовтня росЗМІ писали про те, що Байкал потрапив під обстріл. Велика частина бійців батальйону загинула 28 вересня під час боїв за село Петропавлівка в Харківській області України, який, за заявою президента країни Володимира Зеленського, звільнили ЗСУ.

За даними Дугарова, від 180 до 200 загарбників були ліквідовані, ще 170 - отримали поранення. Дугаров написав, що, ймовірно, інформація про втрати правдива.

Після відправки на лінію фронту будь-які офіційні новини про стан батальйону перестали публікуватися, про долю "добровольців" їхні родичі дізнаються за уривками інформації і чутками.

Як повідомляв Главред, 24 жовтня Збройні Сили України завдали ракетного удару по базі "кадировців" у тимчасово окупованій Херсонській області. Бойовики розміщувалися в будівлі одного з населених пунктів регіону. За попередніми даними, щонайменше 60 "кадировців" отримали поранення, ще близько 40 загинули.

Раніше на війні в Україні був ліквідований російський майор Олексій Скочков з міста Верхня Салда Свердловської області Росії, який був призваний в армію в рамках часткової мобілізації.

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