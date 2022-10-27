Китай хоче продовження війни в Україні, він допомагатиме РФ - Кулик

Китай не хоче, щоб війна в Україні закінчувалася / Колаж фото 93-тя ОМБр Холодний Яр, Главред, Reuters, Міноборони РФ

Китай не хоче, щоб війна в Україні закінчувалася. Там переконані, що учасником конфлікту є не Україна, а Захід. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Якщо війна триватиме як можна довше, то Росія поступово буде "знекровлюватися і послаблюватися", що тільки на руку Китаю.

"Про це говорить будь-який аналіз китайської преси: у виданнях китайською мовою описується війна в Україні як протистояння Заходу і Росії. Відповідно, війна триває, війна низької інтенсивності цілком в інтересах Китаю. Без остаточної перемоги однієї зі сторін, тому що така перемога призведе до посилення цієї сторони", - сказав Кулик.

Китай навіть може трохи підігравати Росії, але не так щоб вона досягла перемоги.

"Так, йому вигідно трошки підігравати Росії – то там, то там. Але не занадто, щоб Росія раптом не здобула якоїсь системної перемоги, яка потім створить небезпеку для самого Китаю", - зазначив Кулик.

Раніше російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський припускав, що "мирну" старість Путіну може забезпечити Китай. Він припускає, що у Росії диктатора вб'ють, а врятуватися від міжнародного трибуналу не допоможе навіть Туреччина.

Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що Путін періодично просить у Китаю політичний притулок. Вже мінімум втретє диктатор звертався з таким проханням до свого китайського колеги. Там відповіли позитивно для Путіна.

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