Китай хоче продовження війни в Україні, він допомагатиме РФ - Кулик

Тривала війна буде виснажувати Росію, а це вигідно Китаю.
Китай не хоче, щоб війна в Україні закінчувалася. Там переконані, що учасником конфлікту є не Україна, а Захід. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.
Якщо війна триватиме як можна довше, то Росія поступово буде "знекровлюватися і послаблюватися", що тільки на руку Китаю.
"Про це говорить будь-який аналіз китайської преси: у виданнях китайською мовою описується війна в Україні як протистояння Заходу і Росії. Відповідно, війна триває, війна низької інтенсивності цілком в інтересах Китаю. Без остаточної перемоги однієї зі сторін, тому що така перемога призведе до посилення цієї сторони", - сказав Кулик.
Китай навіть може трохи підігравати Росії, але не так щоб вона досягла перемоги.
"Так, йому вигідно трошки підігравати Росії – то там, то там. Але не занадто, щоб Росія раптом не здобула якоїсь системної перемоги, яка потім створить небезпеку для самого Китаю", - зазначив Кулик.
Раніше російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський припускав, що "мирну" старість Путіну може забезпечити Китай. Він припускає, що у Росії диктатора вб'ють, а врятуватися від міжнародного трибуналу не допоможе навіть Туреччина.
Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що Путін періодично просить у Китаю політичний притулок. Вже мінімум втретє диктатор звертався з таким проханням до свого китайського колеги. Там відповіли позитивно для Путіна.
Інші новини:
- Путін не готовий закінчувати війну проти України і хоче перемогти - ISW
- ЗСУ за дві години знищили дев'ятнадцять дронів-камікадзе Shahed-136 і одну ракету
- "Брудна бомба" vs ядерна: експерт розповів, наслідки якого удару будуть страшнішими