"Стали на бік Путіна": у Байдена розкритикували республіканців через Україну

Представник Білого дому Карін Жан-П'єр закликала членів Республіканської партії поставити національну безпеку на перше місце.

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Карін Жан-П'єр розкритикувала республіканців за підігрування Путіну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, скріншот youtube.com/@WhiteHouse

Члени Республіканської партії США стали на бік Дональда Трампа і підіграють його політичним інтересам у президентських перегонах. Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи той факт, що республіканці блокують проект додаткового фінансування України.

За її словами, республіканці покладаються на цінності Трампа і "виступають проти американської оборонно-промислової бази, проти НАТО, проти України, проти наших інтересів в Індо-Тихоокеанському регіоні".

"Але шокує те, що республіканці в Палаті представників все ще роблять це зараз, стаючи на бік Дональда Трампа, Володимира Путіна і Тегерана проти нашої оборонно-промислової бази, проти НАТО, проти України, проти наших інтересів в Індо-Тихоокеанському регіоні", - цитує слова Жан-П'єр видання Голос Америки.

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Представник Білого дому закликала республіканців припинити це і "поставити нашу національну безпеку на перше місце".

Жан-П'єр додала, що адміністрація президента США Джо Байдена продовжуватиме тиснути на Конгрес, щоб законодавці ухвалили додаткове фінансування для партнерів.

"Ідеться не про політику, а про потреби національної безпеки. Критично важливо переконатися, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб Ізраїль мав те, що їм треба для захисту від терористичної організації. І також важливо надати гуманітарну допомогу, люди її чекають", - заявила вона.

Путін підтримав Байдена на виборах США

Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив, що на посаді президента США для Москви більш прийнятний Джо Байден, а не Дональд Трамп.

У господаря Кремля запитали: "Для нас хто кращий - Байден чи Трамп?".

"Байден. Він людина більш досвідчена, він прогнозований, він політик старої формації. Але ми будемо працювати з будь-яким лідером США, якому надасть довіру американський народ", - відповів диктатор в інтерв'ю Всеросійській державній телевізійній та радіомовній компанії.

Республіканці блокують військову допомогу Україні

13 лютого Сенатори США ухвалили клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон заявив, що не виноситиме законопроєкт про військову допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.

Президент США Джо Байден розкритикував Джонсона і закликав винести документ на розгляд у Палаті представників "негайно". Байден заявив, що підтримка законопроєкту означає протистояння російському диктатору Путіну.

Імовірний кандидат на посаду президента США, 45-й глава держави Дональд Трамп "закликав" Сенат не голосувати за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він вважає, що Штати мають давати гроші в борг, а не просто так.

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