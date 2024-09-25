Прем'єру Словаччини надіслали конверт із кулею: що відомо про 'послання' Фіцо

До урядової канцелярії надійшов підозрілий конверт, адресований Роберту Фіцо.

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Роберт Фіцо отримав небезпечний "подарунок" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, pixabay.com

У середу, 25 вересня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав підозрілий конверт. Всередині конверта була куля. Про це повідомило словацьке видання Aktuality.

В уряді підтвердили, що зранку до канцелярії прем'єра надійшов підозрілий конверт.

"Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії", - повідомили у пресслужбі уряду Словаччини. відео дня

Як зазначило видання, пошту, адресовану прем'єр-міністру Словаччини, перевіряють співробітники Управління з охорони конституційних посадових осіб і дипломатичних місій. Їхню увагу привернув зовнішній вигляд конверта, а рентгенівська перевірка показала, що в ньому є "заряд".

Представник поліції Братислави Міхал Зейфф заявив, що наразі правоохоронці займаються справою.

Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Замах на Роберта Фіцо у травні 2024 року - що відомо

Нагадаємо, що 15 травня на Роберта Фіцо було скоєно замах після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Прем'єр отримав множинні поранення, які загрожували його життю.

Операція пройшла успішно, і за словами віцепрем'єра Томаша Тараби, життю Фіцо більше нічого не загрожувало. Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток заявив, що поліція розглядає лише одну версію інциденту – замах на вбивство.

Пізніше обвинувачення було висунуто 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на прем'єра. У разі доведення вини йому загрожує від 25 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

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