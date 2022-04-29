"Всіх вбивати - дітей і жінок": окупанти планують "витравити" всю Україну

Росія повинна знищити Україну повністю, заявляють окупанти РФ.
Російські окупанти заявляють про наміри знищити все населення України і ліквідувати нашу країну.
Про це йдеться в черговому перехопленні переговорів загарбників, який публікує Служби безпеки України.
Один з окупантів - контрактник РФ Іван Клименко заявляє про те, що Росія повинна знищити Україну повністю.
"Нам потрібно всіх вбивати: і дітей, і жінок. Всіх підряд. Всю Україну потрібно витравити просто, до самого Львова. Щоб цієї країни не було на карті. Потрібно їх з лиця землі стерти", - каже окупант.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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