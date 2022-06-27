"Все більше проблем": в ЄС заявили щодо уповільнення просування Росії на фронті

У Росії виникає все більше проблем на фронті / Фото: REUTERS

Росія вже почала сповільнюватися у своїх спробах захоплення територій України і у неї виникають нові проблеми, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в інтерв'ю CNN.

"Військові експерти говорять нам, що просування Росії набагато повільніше, ніж очікувалося. Так що у Росії все більше й більше проблем", - заявила вона.

При цьому чиновниця додала, що у росіян немає стимулу продовжувати війну.

"Я б взагалі не ставила на Росію. Навпаки... українці знають за що воюють. Вони мотивовані. А росіяни поняття не мають, за що воюють, тому що навіть не бачать сенсу в цій війні", - підкреслила фон дер Ляйен.

За її словами, президент РФ ніколи не очікував на настільку потужну підтримку України від країн Заходу. Союзники України продовжують залишатися єдиними у своїй позиції щод війни.

Путін зібрався передати Білорусі ракетні комплекси Іскандер-М

25 червня глава Кремля Володимир Путін заявив, що протягом декількох місяців Росія передасть Білорусі оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М. Причому він натякнув на можливість використовувати такі комплекси з ядерним зарядом.

"Ми протягом найближчих декількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні і крилаті ракети. Причому як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - сказав Путін.

Також він запропонував Лукашенку провести доопрацювання літаків Су-25, які знаходяться на озброєнні Республіки Білорусь, і почати підготовку льотного складу.

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