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Можуть нести ядерні ракети: Путін пообіцяв передати Білорусі комплекси "Іскандер-М"

25 червня 2022, 20:12

Путін запропонував Лукашенку дообладнати літаки СУ-25, які знаходяться на озброєнні армії Білорусі.

Путін Лукашенко
Путін пообіцяв Лукашенку Іскандери / Reuters

Президент країни-агресора Володимир Путін повідомив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть використовувати балістичні та крилаті ракети, пише видання РИА Новости.

"Ми протягом найближчих декількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні і крилаті ракети. Причому як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - заявив Путін за підсумками зустрічі з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Також Путін запропонував Лукашенку дообладнати літаки СУ-25, які знаходяться на озброєнні армії Білорусі, на авіаційних заводах Росії і почати підготовку льотного складу.

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Нагадаємо, раніше Литва з 18 червня, керуючись санкціями Євросоюзу щодо Росії, прийняла рішення про припинення транзиту низки російських товарів в Калінінградську область. Губернатор регіону Антон Аліханов заявив, що ембарго торкнулося близько 50% всіх вантажів, які потрапляли в область з інших російських регіонів.

Пізніше депутат Держдуми РФ і генерал Андрій Гурульов на російській ТБ говорив - Лондон стане першим містом, який РФ почне бомбити, якщо блокада Калінінграда призведе до Третьої світової.

"Ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим постраждалим буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза миру виходить від англосаксів" - додав депутат.

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