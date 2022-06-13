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Жодних десятиліть бути не повинно: Україну треба прийняти до ЄС за декілька років – Єврокомісія

13 червня 2022, 16:08

У Євросоюзі повинні розуміти особливе становище, в якому опинилася Україна, сказала Віра Юрова.

Україна ЄС
В ЄС мають ухвалити рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата найближчими днями - Юрова / Колаж УНІАН, Reuters

Україна повинна вступити до Європейського Союзу за декілька років, але ніяк не десятиліть. Слід якомога швидше надати державі статус кандидата в ЄС. Такий крок стане потужним сигналом підтримки для українського народу. У Брюсселі повинні розуміти особливу ситуацію з Україною. Рішення щодо питання буде прийнято найближчими дням. Треба працювати і над відновленням української держави. Про це заявила віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова.

У інтерв'ю французькому виданню El Pais вона сказала про те, що терміни вступу України до Євросоюзу повинні становити декілька років, а не десятиліть. Потрібно якомога швидше надати державі статус кандидата до ЄС. Таким чином, Європа надасть потужну символічну підтримку українського народу.

читайте такожЗеленський про членство України в ЄС: зараз визначається, чи буде майбутнє у об'єднаної Європи"Моє серце каже: давайте дамо їй (Україні) можливість якомога швидше отримати статус кандидата. Це дуже сильне символічне послання і підтримка для українського народу", - сказала Юрова.

За її словами, Євросоюз повинен з розумінням поставитися до проблем України, враховуючи попередні умови для інтеграції і ситуацію з інститутами. На українську державу потрібно дивитися по-іншому, ніж на країни, які не перебувають у стані війни.

Рішення щодо питання надання Україні статусу країни-кандидата до ЄС буде ухвалено найближчими днями.

"Ми аналізуємо анкету, яку Україна заповнила в рекордно короткі терміни, як ми аналізували заявку Грузії та Молдови. І ми ухвалимо рішення в п'ятницю. Ми повинні дивитися на Україну також трохи інакше, ніж на держави, що знаходяться в стані миру", - зазначила Юрова.

Також чиновниця додала, що Євросоюз, крім опрацювання питань євроінтеграції України, повинен працювати і над якнайшвидшим відновленням держави.

"Між статусом кандидата і статусом держави-члена ЄС є широкі можливості для співпраці", - підкреслила Віра Юрова.

Дивіться відео ТСН - доля питання України в ЄС вирішиться наприкінці червня

Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня під час зустрічі з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн зробив заяву, згідно з якою Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для вступу до Євросоюзу. Документ відправили на подальший розгляд інститутів ЄС.

У Єврораді сказали, що заявку України на вступ до Євросоюзу буде розглянуто в червні. Разом з нею також вивчать аналогічні документи двох інших держав – Грузії та Молдови.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Брюссель повинен докласти максимальних зусиль для вирішення питання щодо інтеграції України до Європейського Союзу. За її словами, це не лише стратегічний інтерес Європи, а й її обов'язок.

Європарламент 8 червня підтримав резолюцію з рекомендацією про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. У ЄП вважають, що подібний крок стане проявом солідарності ЄС з народом України.

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