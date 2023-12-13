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"Час відкрити двері": прем'єр Іспанії рішуче висловився про вступ України до ЄС

Руслана Заклінська
13 грудня 2023, 16:17
Іспанія сподвається розпочати переговори про членство України в Євросоюзі до кінця свого головування в Раді ЄС.
'Час відкрити двері': прем'єр Іспанії рішуче висловився про вступ України до ЄС
Іспанія підтримує вступ України до ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

У середу, 13 грудня, уряд Іспанії виражає рішучу підтримку європейській інтеграції України, а саме членства країни в Європейському союзі. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив надію на початок переговорів щодо вступу України до ЄС до кінця року. Про це повідомило Reuters.

Санчес заявив, що Іспанія готова розпочати переговори про членство України в Європейському союзі до кінця свого головування в Раді ЄС, яке завершується 31 грудня.

"Я розпочав іспанське головування з поїздки до Києва і сподіваюся завершити його відкриттям переговорів про вступ з цією країною тепер, коли відомий звіт Європейської комісії", - сказав він.

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Він наголосив, що "настав час для ЄС відкрити свої двері" та прийняти Україну, а також Молдову та країни Західних Балкан.

Лідери ЄС планують обговорити заявку України на членство на саміті 14-15 грудня. Також розглянуть розширення Європейського союзу за рахунок інших країн, таких як Грузія, Молдова та Західні Балкани, включаючи Чорногорію.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендує почати офіційні переговори щодо вступу України до ЄС, за умови виконання чотирьох критеріїв. Цю інформацію оприлюднило Радіо Свобода, посилаючись на останній звіт Єврокомісії щодо прогресу реформ в Україні.

Крім цього, ухвалити рішення про переговорів з Україною про її членство повинні всі країни ЄС, але Угорщина виступає проти цього. Прем'єр-міністр Угорщини відповів на лист угорської меншини з Закарпаття, де вони просили не перешкоджати євроінтеграції України. Орбан підтвердив готовність своєї країни захищати права угорської меншини в Україні, але також сказав, що вступ України до ЄС "не є своєчасним".

Також Словаччина готова підтримати початок переговорів щодо вступу України до ЄС на грудневому саміті, хоча нещодавно глава міністерства закордонних справ висловлював сумніви у можливості членства України у Євросоюзі.

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Євросоюз Педро Санчес Європейський союз новини Іспанії Вступ України до Євросоюзу
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