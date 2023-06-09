Лікарі розводять руками: у Мережі дізналися про останні результати обстеження Путіна

Найближче оточення господаря Кремля попередили, що поліпшення чекати не доводиться, і є прогноз до погіршення здоров'я Путіна.

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Стан здоров'я Путіна погіршується, пишуть у Мережі / фото: скріншот з відео

Кремлівський диктатор Володимир Путін отримав результати обстеження, і вони виявилися невтішними. Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, стверджує, що стан здоров'я російського президента продовжує погіршуватися, а лікування не допомагає.

"У президента знову був огляд лікарями та консультації по відеозв'язку з медиками, які беруть участь в лікуванні Путіна з іншої держави. Обговорювали результати обстеження, яке президент пройшов минулими вихідними. Нічого підбадьорливого для Путіна в результатах обстеження немає", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, хвороба Путіна прогресує. Одні з найкращих фахівців в світі в цій області не можуть нічого зробити, лікування не дає належних результатів.

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"Від президента не приховують інформацію про його реальний стан, звичайно, намагаючись ати надію, але це не сильно допомагає. Найближче оточення попередили, що поліпшення чекати не доводиться, і є прогноз до погіршення", - додали на каналі.

Що відомо про хворобу Путіна

У квітні генерал СВР писав, що лікарі змінили стратегію лікування російського диктатора Володимира Путіна, тому що попередні дві терапії не дали результату. Нові препарати дали несподівану "побочку" - у господаря Кремля нібито трапився нервовий зрив.

29 травня повідомлялося, що Путін викликав чергових медиків. Диктатор поскаржився на сильний тремор правої руки, "посмикування" верхньої повіки правого ока і сильне запаморочення. Потім господар Кремля нібито впав у ступор.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає через небезпечне захворювання. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили в ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

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