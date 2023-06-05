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У РФ транслювали тривожне звернення Путіна: росіян охопила шалена паніка

Аліна Дембіцька
5 червня 2023, 16:48 оновлено 5 червня, 16:48
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У зверненні жителів Курської, Бєлгородської, Брянської областей закликали евакуюватися вглиб території Росії.
Путин, ВСУ
У РФ прозвучало екстренне звернення Путіна / Колаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодний Яр, скріншот із відео

У понеділок, 5 червня, у кількох регіонах країни-агресорки Росії, а саме в Ростовській, Бєлгородській і Воронезькій областях в радіоефірі транслювали екстрене звернення російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише "Медуза".

"Росіяни, співгромадяни, брати і сестри. Сьогодні о 4 ранку українські війська, озброєні блоком НАТО, за згодою і за підтримки Вашингтона вторглися на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Наші прикордонники і Збройні сили дають гідну відсіч переважаючим силам агресора. На території Курської, Бєлгородської, Брянської областей моїм указом введено воєнний стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію, оскільки для перемоги над небезпечним і підступним ворогом нам потрібно буде об'єднати всі сили Російської Федерації", - йшлось у зверненні.

Дивіться звернення Путіна у нашому телеграм-каналі:

У РФ транслювали тривожне звернення Путіна: росіян охопила шалена паніка
У РФ прозвучало екстренне звернення Путіна / скріншот

У зверненні жителів Курської, Бєлгородської, Брянської областей закликали евакуюватися вглиб території Росії.

Водночас, як зазначається, рупор Кремля Дмитро Пєсков назвав звернення фейком і заявив, що наразі контроль над ефіром відновлено. А місцева влада областей заявила, що звернення мало на меті посіяти паніку.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що армія України почала контрнаступ. Україна використовуватиме озброєння Заходу для ударів по позиціях окупантів Росії у Криму і на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що контрнаступ ЗСУ спрямований на те, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій. За словами глави держави, звільнятиметься і Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путін буде змушений шукати вихід.

Раніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією, заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. Орбан також поскаржився, що йому, мовляв, важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який "виступає за мир".

Дивіться відео про те, як полковник запасу Роман Світан зробив прогноз про вихід ЗСУ на межі 1991 року:

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