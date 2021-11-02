УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Луцьку мати посеред ночі порізала себе та 2-річну доньку

2 листопада 2021, 20:39

У родині виховується ще одна дочка.

немовля
Мати з дитиною в лікарні / pixabay

У Луцьку ніч на 2 листопада виявилася до болю моторошною. У квартирі однієї з багатоповерхівок жінка страшно порізала себе. Крім того, вона так само познущалася і над власною дворічною дочкою.

Як пише сайт Вісник & Ко, постраждалі перебувають у реанімації.

Копів викликав чоловік жінки. Він заявив, що його дружина намагалася покінчити життя самогубством.

Чоловік розповів, що разом з другою донькою спав в іншій кімнаті. Але раптом посеред ночі почув стогін. В іншій кімнаті він побачив закривавлених дружину і дитину.

Реклама

Жінку з множинними колото-різаними ранами госпіталізували в міську клінічну лікарню, а дитина з колото-різаними ранами потрапила в обласну дитячу.

Відомості у цій справі зареєстровані в ЄРДР з позначкою "умисне вбивство"(ч.2 ст. 115 КК України).

читайте такожДіти Луцька грають в "гру в кальмара": малюки "вбивають" один одного "пострілами"Нагадаємо, у Житомирі вітчим нещадно побив 8-річну падчерку. Його цивільна дружина - мати трьох дітей потрапила в лікарню, залишивши на неадеквата своїх чад. Про те, що діти страждають від рукоприкладства, вони особисто розповіли жінці по телефону.

Також раніше харків'янка била свою дитину в прямому ефірі Instagram. Раніше у неї вже відбирали дитя, але знову повернули матері, яка так і не усвідомила свою страшну поведінку.

Читайте також:

viber
Луцк новини Волині
Зараз ви переглядаєте новину «У Луцьку мати посеред ночі порізала себе та 2-річну доньку». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
В їх силу вірять багатії: названо речі, які повинні бути в кожному будинкуВ їх силу вірять багатії: названо речі, які повинні бути в кожному будинку Фінансовий гороскоп на тиждень 1-7 листопада: борги, боротьба за гроші або неабияке везінняФінансовий гороскоп на тиждень 1-7 листопада: борги, боротьба за гроші або неабияке везіння Прикмети на 1 листопада: що не можна робити в день Івана і як не потрапити в бідуПрикмети на 1 листопада: що не можна робити в день Івана і як не потрапити в біду Гороскоп на 31 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: збитки, грандіозні зміни або підступи недругівГороскоп на 31 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: збитки, грандіозні зміни або підступи недругів На дорогах Києва з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим: що це означаєНа дорогах Києва з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим: що це означає
22:41

В Україні назвали чисельність російських військ біля кордонів

22:25

Блінкен під час зустрічі із Зеленським зробив гучну заяву щодо СП-2

21:59

На Волині батько 5 дітей жорстоко зґвалтував жінку Відео

21:46

В Україну рухається перший сніг: синоптики назвали дату Відео

21:45

В "Укренерго" виправдалися за постачання електроенергії з Білорусі Відео

Реклама
21:31

Погрожували пістолетом: підлітків покарають за знущання над хворою бабусею Відео

21:08

Не наражайте себе на небезпеку: названо три речі в будинку, які потрібно ховати від сторонніх очей Відео

20:42

Ярош відверто висловився щодо свого призначення радником головкому ЗСУ Відео

20:39

У Луцьку мати посеред ночі порізала себе та 2-річну доньку

20:20

"Мене бісить ця Марина": боксер В'ячеслав Узєлков накинувся на журналіста і влаштував скандал Відео

20:17

Скандал в автобусі Києва: пасажирку без маски вигнали з транспорту

20:03

"Ми реально падали з неба на землю": український телеведучий ледь не потрапив в авіакатастрофу

19:59

В Україні злетять ціни на молочні продукти: в чому причина

19:51

"Велике будівництво" наблизило дорожню галузь до міжнародних стандартів – МІУ

19:40

Гарячий красень: як зараз виглядає наймолодший син Майкла Джексона

19:35

Під Одесою ціла сім'я отруїлася невідомою речовиною: мати загинула

19:28

Графік проведення ЗНО-2022: які дати та предмети Відео

18:43

Голова Міноборони подав у відставку

18:42

У моду на зиму 2022 увійшли приголомшливі джинси в стилі 80-х, в яких не страшні ніякі морози Фото Відео

18:39

Горе в родині Антіна Мухарського: пішов з життя його іменитий батько

Реклама
18:37

Метінвест збільшив постачання кисню у лікарні України до 100 тонн на добу

18:35

Школяр вирішив продати свою молодшу сестру і виставив оголошення в Інтернеті

18:23

Нові правила: до Ради тепер не потрапиш без COVID-документів Відео

18:04

Сон з вівторка на середу: що значить, і чи збувається він

17:49

Як правильно вибрати авокадо і на що звернути увагу

17:45

Чотири області України на порозі "червоної зони": кому і де світить локдаун Відео

17:34

Україна запросила у Білорусі аварійну допомогу з постачання електроенергії Відео

17:14

До 3-х років в'язниці: в Україні посилили покарання за підробку COVID-сертифікатів Відео

17:14

Гороскоп на листопад-2021 для всіх знаків: Скорпіон стане улюбленцем фортуни, а Дівам буде несолодко

17:13

Дмитра Комарова було клоновано в лабораторії в Китаї

16:57

Загоряє у дворі та сидить в Мережі: з'явилися деталі відсидки Зайцевої за смертельну ДТП Відео

16:57

Козир для Росії: чому Ярош додасть проблем Зеленському Погляд

16:54

У МЗС назвали кількість українців, які постраждали від отруєння в Єгипті Відео

16:45

Гороскоп на 2022 рік для жінок: багатий обранець, фінансова удача або міцний шлюб Відео

16:32

Кулак замість кадила: священник ПЦУ розповів, за що побив сусідку Відео

16:18

"Додаткових коштів не потрібно": Шмигаль розповів про фінансування заходів по боротьбі з COVID-19

16:07

Київстар ТБ розпочинає марафон ексклюзивних прем’єр з масштабного костюмованого серіалу "Кріпосна"

16:02

У Львові під час руху раптово помер водій маршрутки: автобус з пасажирами в'їхав у стовпи Відео

15:59

Названо найсмачнішу і корисну закуску: готуємо сирні кульки за 10 хвилин Відео

15:49

"Копали ногами на очах у дітей": у Дніпрі школяр з мамою побили вчительку Відео

Реклама
15:49

Аукціон провалився: Газпром відмовився бронювати потужності через Україну на 2022 рік Відео

15:47

Вже не любо, але все ще дорого: ТОП-5 найдорожчих розлучень знаменитостей

15:27

Киянка відчайдушно намагалася вберегти песика від коронавірусу і змусила його носити захисну маску Відео

15:17

Заллє потужними дощами, накриє туманами: українців попередили про небезпеку Відео

15:14

Солістка групи Kazka Заріцька скинула 20 кіло на "Танцях з зірками": фото до і після

14:58

Верховна Рада схвалила держбюджет на 2022 рік у першому читанні Відео

14:47

"Сьогодні такої концентрації там немає": Данілов звинуватив іноЗМІ в дезінформації Відео

14:41

День чоловіків 2021: коли, чіткі привітання і прикольні картинки до свята

14:13

В Україні 93% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня - невакциновані Відео

14:10

Моторошна сестра Оленки: у Криму зганьбилися з вульгарним пам'ятником Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти