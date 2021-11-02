У Луцьку мати посеред ночі порізала себе та 2-річну доньку

Мати з дитиною в лікарні / pixabay

У Луцьку ніч на 2 листопада виявилася до болю моторошною. У квартирі однієї з багатоповерхівок жінка страшно порізала себе. Крім того, вона так само познущалася і над власною дворічною дочкою.

Як пише сайт Вісник & Ко, постраждалі перебувають у реанімації.

Копів викликав чоловік жінки. Він заявив, що його дружина намагалася покінчити життя самогубством.

Чоловік розповів, що разом з другою донькою спав в іншій кімнаті. Але раптом посеред ночі почув стогін. В іншій кімнаті він побачив закривавлених дружину і дитину.

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Жінку з множинними колото-різаними ранами госпіталізували в міську клінічну лікарню, а дитина з колото-різаними ранами потрапила в обласну дитячу.

Відомості у цій справі зареєстровані в ЄРДР з позначкою "умисне вбивство"(ч.2 ст. 115 КК України).

читайте такожДіти Луцька грають в "гру в кальмара": малюки "вбивають" один одного "пострілами"Нагадаємо, у Житомирі вітчим нещадно побив 8-річну падчерку. Його цивільна дружина - мати трьох дітей потрапила в лікарню, залишивши на неадеквата своїх чад. Про те, що діти страждають від рукоприкладства, вони особисто розповіли жінці по телефону.

Також раніше харків'янка била свою дитину в прямому ефірі Instagram. Раніше у неї вже відбирали дитя, але знову повернули матері, яка так і не усвідомила свою страшну поведінку.

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