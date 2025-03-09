'Виникнуть труднощі': які країни виступлять проти плану переозброєння Європи

Ряд країн можуть виступити проти процесу переозброєння на фоні російської загрози через політичні та економічні причини, вказує аналітик.

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Які країни виступлять проти плану переозброєння Європи / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Леонов:

Існує ряд країн Європи, які можуть виступити проти процесу переозброєння

Актуальним постає питання створення нового військового союзу

Європа намагається уніфікувати та координувати оборонну політику, проте процес переозброєння може стикатися з труднощами через позицію окремих країн, де при владі залишаються проросійські лідери. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

За його словами, насамперед йдеться про Словаччину та Угорщину, де керівництво займає проросійську позицію. Крім того, певні труднощі можуть виникати і в країнах із нейтральним статусом, таких як Мальта та Австрія, які виступали проти створення фонду для модернізації європейського військово-промислового комплексу.

"Також можуть виникнути труднощі з країнами, в яких можливі політичні зміни на користь проросійських сил. Наприклад, Болгарія, якщо там до влади прийдуть проросійські політики.Тобто, це динамічний процес. З цього погляду більш актуальним може стати питання створення нового військового або військово-політичного союзу на європейському континенті, до якого поступово залучатимуться країни, що виявлять бажання приєднатися. Водночас вони мають відповідати певним критеріям", - сказав він.

Леонов зазначив, що навіть ті країни, які підтримують ідею оборонного союзу, можуть зіткнутися з проблемами у виконанні встановлених вимог, наприклад, щодо необхідного рівня витрат на оборону у відсотковому співвідношенні до ВВП.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Леонова Главреду про план переозброєння Європи:

Переозброєння Європи - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала п’ятиетапний план переозброєння ЄС та фінансової підтримки України на суму 800 мільярдів євро.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, виступаючи перед засіданням Євроради в Брюсселі, наголосив, що європейська безпека не виключає співпраці зі США, а також заявив, що Європа здатна перемогти у будь-якому протистоянні з Росією.

Водночас швидке переозброєння Європи ускладнене проблемами у військовому виробництві. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов зазначив, що деякі країни, як-от Польща, можуть оперативно розв’язувати питання озброєнь, тоді як інші діятимуть повільніше.

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Хто такий Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

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