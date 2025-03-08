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Оборонний план на $800 млрд: яка країна ЄС здатна швидко переозброїтися

Андрій Ганчук
8 березня 2025, 19:52
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Європейські країни все ще не змогли перезапустити своє військове виробництво, вважає Олександр Леонов.
ЄС, війська ФРН
Країни Євросоюзу не можуть переозброюватися одночасно і швидко - експерт / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Коротко:

  • Європі складно швидко переозброїтися
  • Одні країни можуть переозброюватися швидше, а інші - повільніше
  • Потрібні чіткі критерії переозброєння в Європі

Європа не може швидко переозброїтися, адже ситуація з військовим виробництвом залишається складною. Можливий сценарій, за якого одні країни вирішуватимуть питання озброєнь стрімко, як Польща, а інші - повільно. Про це заявив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

"Є проблема"

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що швидко переозброїтися Європа не зможе. Потрібен час, і це показує навіть приклад Сполучених Штатів.

"Є проблема, і тут слід враховувати різну швидкість процесів. Адже очевидно, що реалізувати це негайно неможливо. І неможливо це зробити з суто технологічних причин, оскільки масштабування виробництва зброї, навіть тієї, що вже існує, потребує часу та значних інвестицій.

Наприклад, щоб не бути голослівним: у США наприкінці 2022 року випускали приблизно 15 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм на місяць. До кінця 2024 року виробляли приблизно 100 000. Тобто на те, щоб, маючи технологію, фінансування і всі необхідні ресурси, масштабувати виробництво снарядів у кілька разів, знадобилося два роки. А в Європі ситуація ще складніша. Наскільки я пам'ятаю, у 2022 році в Німеччині випускали лише 15 000 снарядів калібру 155 мм на рік", - каже Леонов.

Він зазначив, що концерн Rheinmetall неспроста вирішив будувати виробництво в Україні, оскільки в Європі складніше запустити роботу через бюрократію.

"Очевидно, все це вимагає серйозних рішень і значних інвестицій. Той факт, що Rheinmetall, наприклад, будує заводи в Україні, свідчить про те, що концерн використовує співпрацю з Україною, зокрема, щоб обійти бюрократичні труднощі в ЄС, де рішення ухвалюють повільно та складно", - вважає аналітик.

Польща - одна з тих країн, які можуть переозброюватися швидше

На його думку, одні країни можуть швидше переозброюватися - як Польща - а інші - повільніше.

"З цієї точки зору є країни, які готові швидко адаптуватися. Наприклад, Польща активно нарощує озброєння, збільшила витрати на оборону до 5% ВВП і оголосила про подвоєння чисельності армії.

Очевидно, що це може бути ситуація, коли одні країни, маючи можливість, швидше переозброюються та рухаються вперед, тоді як інші діють повільніше. Втім, мають бути чіткі критерії, до яких слід прагнути, і конкретні терміни, протягом яких це потрібно реалізувати.

Інакше це може повторити ситуацію з НАТО, де, хоча Статут і передбачає видатки на оборону на рівні 2% ВВП, більшість країн-членів Альянсу тривалий час не дотримувалися цієї вимоги", - наголосив Олександр Леонов.

Раніше Олександр Леонов заявив, що Європа могла б створити альтернативний НАТО військово-політичний союз. До нової організації увійшли б країни, які надають підтримку Україні.

Дивіться інтерв'ю Олександра Леонова Главреду:

Переозброєння країн Європи - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 2 березня керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європі слід готуватися до найгіршого сценарію. За її словами, європейським країнам потрібне термінове переозброєння і анонсувала презентацію відповідного плану.

За декілька днів, 6 березня, всі 27 країн Євросоюзу схвалили план переозброєння Європи. Документом передбачено мобілізацію 800 мільярдів євро на реалізацію такої мети і 150 млрд євро включно для оборонних потреб.

Гроші будуть спрямовані на модернізацію засобів протиповітряної оборони та оновлення оборонної інфраструктури країн ЄС.

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