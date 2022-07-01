Можливе вторгнення Білорусі: Жданов розповів, які завдання поставить Путін

Жданов назвав цілі Білорусі / Колаж Міноборони Білорусі, Главред

Для країни-агресора вступ у війну Білорусі є дуже критичним,бо сама Росія починає потихеньку видихатися. Про це в коментарі Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Андрій Жданов.

Експерт упевнений, що Росії необхідна допомога у відволіканні сил ЗСУ на інші напрямки.

"Для Російської Федерації вступ Білорусі у війну дуже критично, тому що РФ починає потихеньку видихатися. Їй потрібна допомога в плані відволікання наших сил на інший напрямок", - вважає Олег Жданов.

Полковник запасу повідав, які завдання поставить президент Росії перед Олександром Лукашенком у разі вторгнення в Україну.

"Перш за все, Путін поставить перед Лукашенком завдання перерізати шляхи постачання України західною військово-технічною допомогою. Це в ідеалі. А так, за великим рахунком, Путіну все одно, навіть якщо білоруська армія вся вб'ється об Збройні Сили України прямо на кордоні Білорусі та України", - упевнений Олег Жданов.

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"Головне, щоб білоруська армія хоч трохи українських сил відтягнула зі Сходу України", - підсумував він.

Раніше Жданова зазначав, що Білорусь готується до війни з Україною. Ймовірність того, що білоруська армія відкрито вступить у війну становить 50/50.

Також Експерт пояснював, що Лукашенко постійно шукає спосіб зрадити Путіна. Він цілком може переметнутися на бік Заходу в обмін на певні гарантії.

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