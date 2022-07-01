Путін не може змусити Білорусь вступити у війну, у Лукашенка є козир - Жданов

Жданов розповів про козир Лукашенка в "грі" з Путіним / УНІАН, Главред

Володимиру Путіну поки не вдається домогтися від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вступу у війну проти України. По всій видимості у Лукашенка є великий козир. Про це в коментарі Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Андрій Жданов.

Експерт стверджує, що зараз Лукашенко "чистить" проросійських чиновників і військових.

"Кремль "по-хорошому" діє досі і не може "по-хорошому" домогтися від Лукашенка слів "так, я введу війська, завтра ми наступаємо" ... Лукашенко прекрасно розуміє, з ким і коли потрібно боротися: коли потрібно боротися з опозиціонерами, а коли - з проросійськими силами", - вважає Олег Жданов.

Жданов переконаний, що Путін не зможе шантажувати Лукашенка синами в разі можливого їх викрадення, так як Лукашенко їх добре охороняє.

Експерт вважає, що головним козирем Лукашенка є те, що він "ключ до стабільності Білорусі".

"Якщо вб'ють Лукашенка, і в Білорусі почнеться бунт, народ вийде на вулиці і захоче демократизації - що Путіну робити? Розв'язувати другу війну проти Білорусі, заливати кров'ю Мінськ? Ні, він не зможе цього зробити, у нього немає сил. Та й цього ніхто в світі не зрозуміє. А поки він буде розгойдуватися, туди першою прибіжить Тихановська разом із західними грошима, і Білорусь може просто почати дрейф у бік України, Польщі або західного світу", - говорить експерт.

Жданов вважає, що Лукашенко сформував свою політичну ситуацію так, що "і з ним не можна, а без нього - тим більше не можна".

читайте також"Поки не нападуть, але відтягують ЗСУ": розвідка назвала кількість військових Білорусі біля України

Раніше Жданова зазначав, що Білорусь готується до війни з Україною. Ймовірність того, що білоруська армія відкрито вступить у війну становить 50/50.

Також Експерт пояснював, що Лукашенко постійно шукає спосіб зрадити Путіна. Він цілком може переметнутися на бік Заходу в обмін на певні гарантії.

Інші новини: