Путін не може змусити Білорусь вступити у війну, у Лукашенка є козир - Жданов

Військовий експерт вважає, що Олександр Лукашенко є "ключем до стабільності Білорусі".
Володимиру Путіну поки не вдається домогтися від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вступу у війну проти України. По всій видимості у Лукашенка є великий козир. Про це в коментарі Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Андрій Жданов.
Експерт стверджує, що зараз Лукашенко "чистить" проросійських чиновників і військових.
"Кремль "по-хорошому" діє досі і не може "по-хорошому" домогтися від Лукашенка слів "так, я введу війська, завтра ми наступаємо" ... Лукашенко прекрасно розуміє, з ким і коли потрібно боротися: коли потрібно боротися з опозиціонерами, а коли - з проросійськими силами", - вважає Олег Жданов.
Жданов переконаний, що Путін не зможе шантажувати Лукашенка синами в разі можливого їх викрадення, так як Лукашенко їх добре охороняє.
Експерт вважає, що головним козирем Лукашенка є те, що він "ключ до стабільності Білорусі".
"Якщо вб'ють Лукашенка, і в Білорусі почнеться бунт, народ вийде на вулиці і захоче демократизації - що Путіну робити? Розв'язувати другу війну проти Білорусі, заливати кров'ю Мінськ? Ні, він не зможе цього зробити, у нього немає сил. Та й цього ніхто в світі не зрозуміє. А поки він буде розгойдуватися, туди першою прибіжить Тихановська разом із західними грошима, і Білорусь може просто почати дрейф у бік України, Польщі або західного світу", - говорить експерт.
Жданов вважає, що Лукашенко сформував свою політичну ситуацію так, що "і з ним не можна, а без нього - тим більше не можна".
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Раніше Жданова зазначав, що Білорусь готується до війни з Україною. Ймовірність того, що білоруська армія відкрито вступить у війну становить 50/50.
Також Експерт пояснював, що Лукашенко постійно шукає спосіб зрадити Путіна. Він цілком може переметнутися на бік Заходу в обмін на певні гарантії.
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