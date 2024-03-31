Війська РФ за два тижні скинули 14 авіабомб на Бєлгородську область - ЗМІ

Окупаційні війська країни-агресора Росії скидають по Бєлгородській області бомби ФАБ-500 - бомби знаходять у різних населених пунктах регіону.

https://glavred.net/world/voyska-rf-za-dve-nedeli-sbrosili-14-aviabomb-na-belgorodskuyu-oblast-smi-uznali-detali-10554404.html Посилання скопійоване

Війська Росії застосовують авіабомби в Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, GoogleMaps

Повітряно-космічні сили РФ знову завдали бомбових ударів по території Бєлгородської області. Було скинуто дві 500-кілограмові авіабомби з фугасною боєголовкою ФАБ.

Як повідомляє ASTRA, бомби були знайдені за два кілометри від села Крюкова в суботу, 30 березня.

Видання зазначає, що йдеться вже про 14-й випадок за два тижні в Бєлгородській області.

відео дня

Бої в Бєлгородській області

20 березня в Російському добровольчому корпусі показали кадри боїв з армією Кремля в Бєлгородській області. Російські війська намагалися штурмувати позиції добровольців, але самі зазнали втрат.

Росія сама знищила "ФАБами" село під Бєлгородом, написав військовий оглядач Bild Юліан Рьопке. Проаналізувавши одне з відео, він дійшов висновку, що війська РФ застосовували керовані авіабомби ФАБ-500 у населеному пункті Грайворонського району.

Багато полонених окупантів захотіли перейти на бік України, зазначив голова РДК Денис Капустін. За його словами, у складі підрозділу воюють і колишні бійці ПВК Вагнер, які гідно проявляють себе на полі бою.

Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Бєлгородської і Курської областей РФ. Там почалися бої. Рейд став особливим: добровольці вперше використали танки і заїхали на них у Курську область. Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Тьоткіно Курської області. Операція ополченців у Росії триває.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред