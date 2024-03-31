Війська РФ за два тижні скинули 14 авіабомб на Бєлгородську область - ЗМІ

Повітряно-космічні сили РФ знову завдали бомбових ударів по території Бєлгородської області. Було скинуто дві 500-кілограмові авіабомби з фугасною боєголовкою ФАБ.
Як повідомляє ASTRA, бомби були знайдені за два кілометри від села Крюкова в суботу, 30 березня.
Видання зазначає, що йдеться вже про 14-й випадок за два тижні в Бєлгородській області.
Бої в Бєлгородській області
20 березня в Російському добровольчому корпусі показали кадри боїв з армією Кремля в Бєлгородській області. Російські війська намагалися штурмувати позиції добровольців, але самі зазнали втрат.
Росія сама знищила "ФАБами" село під Бєлгородом, написав військовий оглядач Bild Юліан Рьопке. Проаналізувавши одне з відео, він дійшов висновку, що війська РФ застосовували керовані авіабомби ФАБ-500 у населеному пункті Грайворонського району.
Багато полонених окупантів захотіли перейти на бік України, зазначив голова РДК Денис Капустін. За його словами, у складі підрозділу воюють і колишні бійці ПВК Вагнер, які гідно проявляють себе на полі бою.
Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях
Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Бєлгородської і Курської областей РФ. Там почалися бої.
Рейд став особливим: добровольці вперше використали танки і заїхали на них у Курську область.
Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Тьоткіно Курської області.
Операція ополченців у Росії триває.
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