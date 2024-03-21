Бої за Бєлгород: багато полонених окупантів захотіли перейти на бік України

У лавах РДК також воюють колишні вагнерівці.

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Бої за Бєлгородську область тривають / Колаж Главреда. Фото: РДК

Легіон "Свобода Росії" під час обмеженої військової операції в Бєлгородській області взяв у полон 37 росіян. Деякі бранці захотіли стати бійцями РДК, повідомляє NV.

Як розповів на прес-конференції в четвер, 21 березня, командир і засновник Російського добровольчого корпусу Денис (позивний White Rex), "полонені, які торік як експеримент поповнили лави РДК, проявляють себе блискуче".

"їх подано на державні нагороди за свою військову доблесть, за свою відвагу", - сказав Денис. відео дня

Ба більше, у лавах РДК також воюють екс-вагнерівці. За словами командира корпусу, ці військові вже брали участь у боях на Авдіївському та Лиманському напрямках, а тепер беруть участь у сутичках з окупантами під Бєлгородом.

"Колишні бійці ПВК "Вагнер" брали участь у лавах РДК уже на Авдіївському напрямку, на Лиманському, і безумовно вони брали участь у цій обмеженій військовій операції, яку ми проводили і продовжуємо проводити на території РФ. Ці бійці зробили правильний вибір - вони, як і раніше, зберегли нашу традицію набирати виключно добровольців. Їх ніхто не примушував поповнювати наші лави. Вони зробили це, тому що вважали правильним", - зазначив Денис.

Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус - військовий підрозділ Збройних сил України, сформований вихідцями з Росії, які мешкають на території країн Європейського Союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. Наразі проводять бойові дії як на Авдіївському напрямку, Запоріжжі, Лиманському напрямку, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

NV пише про полон легіоном "Свобода Росії" 37 російських військовослужбовців. Сам White Rex уточнив, що поки що жодних обмінів полоненими не проводять. Деякі полонені навіть захотіли перейти в РДК.

"Поки що жодних обмінів не відбувається, оскільки низка полонених висловили добровільне бажання стати бійцями РДК. Тому зараз з ними ведуться розмови і перевірки різного роду. За цим, можливо, буде поповнення нашого підрозділу новими бійцями, новими добровольцями. В іншому випадку вони всі будуть передані українській стороні для поповнення обмінного фонду", - сказав White Rex.

Бої за Бєлгород

Майже тиждень у Бєлгородській області тривають бої між російськими повстанцями та регулярною армією Путіна за контроль над прикордонними районами РФ.

В ході зіткнень окупанти авіабомбами майже стерли з землі російське село Козинка і, за твердженням самих пропагандистів, втратили кілька десятків солдатів в один з перших днів боїв.

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