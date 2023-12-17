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Росіяни в паніці: в Бєлгородській області знищений весь опорний пункт окупантів

Ангеліна Підвисоцька
17 грудня 2023, 20:24
В українській розвідці все підтвердили і зазначили, що на окупантів напали "противники кремлівського режиму".
российские оккупанты
Російські окупанти в паніці через напад незадоволених росіян / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

У Бєлгородській області РФ на російських окупантів налетіли противники кремлівського режиму. Весь особовий склад був у паніці. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Сталося це біля населеного пункту Теребрено. Внаслідок атаки був знищений опорний пункт росіян.

"Несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної Росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону. Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах", - йдеться у повідомленні.

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Хто взяв на себе відповідальність

Стало відомо про те, що Легіон "Свобода Росії" взяв на себе відповідальність за атаку на опорний пункт окупантів у Бєлгородській області. Їхні штурмові загони зайшли в Білгородську область та знищили окупантів. Після цього вони повернулись назад в Україну.

"Дорогою назад залишили цікавий пазл ... "фахівцям" путінських інженерних військ. Висувайтеся, актуалізуйте карти мінних полів. А всім язикам Кремля, які пишуть про "українську ДРГ" ще раз (для тупих пояснюємо): ми - російські добровольці. І ми маємо право приходити додому в будь-який час. Тим більше з благою метою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, не так давно завдяки партизанам стало відомо, що окупанти агресора Росії в захопленому Севастополі ховають свої військові кораблі від ударів ЗСУ в Карантинній бухті. Партизани продовжують спостерігати за ситуацією і докладуть усіх зусиль для якнайшвидшого звільнення Криму.

Також військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш"повідомив, що російські війська готуються відбивати в Криму атаку Збройних сил України і посилюють оборону півострова. Партизани зафіксували і поширили в своєму Telegram- каналі, що в місті Саки переміщалися до десятка Камазів, на яких були "зуби дракона".

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війна в Україні вторгнення Росії російські війська стрільба Білгородська область
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