Росія сама знищила "ФАБами" село під Бєлгородом - BILD

Росіяни завдали масованого авіаудару по Козинці, майже стерши з лиця землі російське село.

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Бої з окупантами тривають / скрін, Telegram Сибірський Батальйон

Російські загарбники розбомбили село Козинка Бєлгородської області, намагаючись "викурити" Російський добровольчий корпус, підтвердив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Козинка розташована біля самого кордону з Україною в Грайворонському районі Бєлгородської області. Уже кілька днів там тривають бої між добровольчими формуваннями росіян у складі ЗСУ та російськими військами.

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Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус - військовий підрозділ Збройних сил України, сформований вихідцями з Росії, які мешкають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. Наразі проводять бойові дії на Авдіївському напрямку, Запоріжжі, Лиманському напрямку, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

Рьопке, вивчивши відео одного з проросійських телеграм-каналів, виявив, що ЗС РФ атакують Козинку за допомогою авіації.

"На цьому відео показано масовані російські авіаудари по... Росії. Хоча ворожі режиму сили захопили лише одну вулицю в маленькому селі Козинка Бєлгородської області, Путін відповів жорстокою силою, наприклад, численними авіабомбами ФАБ-500 з винищувачів-бомбардувальників", - пише Рьопке.

Бої в Бєлгородській області

Уже майже тиждень тривають активні бойові дії на українсько-російському кордоні, під час яких російським добровольчим рухам ("РДК", "Сибірський батальйон" і легіон "Свобода Росії"), згідно з їхніми ж заявами, вдалося просунутися на кілька десятків км углиб Росії. Крім того, і це визнають уже росіяни, повстанцям вдалося взяти військовополонених.

17 березня російські добровольці увійшли в ще одне село в країні-агресорі Росії. Вони зайшли в село Горьківське і захопили будівлю адміністрації.

Україна неодноразово наголошувала, що не має стосунку до повстанських формувань. Це ж у всіх своїх заявах зазначали самі бійці.

Крім того, як писав Главред 17 березня, вночі Служба безпеки України спільно з Силами спецоперацій і Силами безпілотних систем ЗСУ атакувала дронамі Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

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