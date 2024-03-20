Бої за Бєлгород: окупанти пішли на штурм РБК, але потрапили в пастку

РДК присутній на території Росії, що би не говорили пропагандисти.

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РДК відбили один із багатьох штурмів росіян / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео РДК

Бої в Бєлгородській області тривають попри вигадки кремлівських пропагандистів про нібито "зачистку" території від бійців РДК. Російський добровольчий корпус у середу, 20 березня, показав кадри невдалого штурму регулярних військ Путіна, під час якого втрат зазнали самі нападники.

Місце боїв у РДК з об'єктивних причин не розкривають, але у повідомленні корпусу зазначається, що на відео - спроба окупантів штурмувати російських добровольців.

відео дня

Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус - військовий підрозділ Збройних сил України, сформований вихідцями з Росії, які мешкають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. Нині проводять бойові дії як на Авдіївському напрямку, Запоріжжі, Лиманському напрямку, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

РДК засів в одному з приміщень, після чого група російських військовослужбовців висунулася в бік добровольців. Під час штурму один з окупантів кинув гранату, але влучив у свого товариша по службі.

Потім по групі, що штурмувала, прилетіло FPV-дронами. Внаслідок чого росіяни зазнали втрат - за словами членів РДК, через невмілі дії силам противника довелося хаотично відступати.

РДК розбив окупантів під Бєлгородом - дивіться відео:

Бої в Бєлгородській області

Уже майже тиждень тривають активні бойові дії на українсько-російському кордоні, під час яких російським добровольчим рухам ("РДК", "Сибірський батальйон" і легіон "Свобода Росії"), згідно з їхніми ж заявами, вдалося просунутися на кілька десятків км углиб Росії. Крім того, і це визнають уже росіяни, повстанцям вдалося взяти військовополонених.

17 березня російські добровольці увійшли в ще одне село в країні-агресорі Росії. Вони зайшли в село Горьківське і захопили будівлю адміністрації.

Україна неодноразово наголошувала, що не має стосунку до повстанських формувань. Це ж у всіх своїх заявах зазначали самі бійці.

Крім того, як писав Главред 17 березня, вночі Служба безпеки України спільно з Силами спецоперацій і Силами безпілотних систем ЗСУ атакувала дронамі Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

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