Війська РФ найближчим часом не зможуть оточити і захопити Бахмут - ISW

Якщо сили оборони України вирішать вийти з Бахмута, очікується, що вони зроблять це контрольовано і не повинні потрапити в оточення, вважають аналітики.

Армія України відбиває штурм Бахмута військами Росії / Колаж 93 ОМБр, соцмережі

Окупаційні війська Росії продовжують атакувати Бахмут Донецької області. Але найближчим часом ворожим силам не вдасться добитися оточення або захоплення міста. ЗСУ контролюють ситуацію і якщо ухвалять рішення про вихід з міста, то проведуть організовану операцію і навряд чи потраплять в оточення. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що російська окупаційна армія продовжує атакувати Бахмут. Загарбники 4 березня провели обмежену безуспішну атаку. Ситуація під контролем ЗСУ, проте обстановка ускладнюється – бойовики Вагнера готуються до нових штурмів.

"Українські офіційні особи повторили, що українські сили контролюють ситуацію в Бахмуті, але відзначили, що обставини стають все складніше, і що ПВК "Вагнер" залучила свої передові і підготовлені елементи до штурмових операцій в цьому районі", - пишуть аналітики.

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Як вважають фахівці, систематичні атаки окупантів не вказують на те, що їм найближчим часом вдасться або оточити, або захопити Бахмут.

Також вони вважають, що сили оборони України і надалі зможуть утримувати свої позиції в Бахмуті. І якщо вони вирішать піти на тактичний відступ, то зможуть це зробити контрольовано і не повинні потрапити в оточення ворога.

Крім того, в ISW додали, що ЗСУ будуть оцінювати ризики перед тим, як приймати рішення щодо подальшого утримання позицій або відступу.

"Російські окупанти зазнають значних втрат під час просування (в районі Бахмута). А оцінка українців щодо того, що вони зможуть змусити атаки РФ завершитися поблизу їх поточних позицій, збалансована з ризиком втрати доступу до основних шляхів відведення, ймовірно, буде керувати рішенням залишитися або відступити", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Ситуація в Бахмуті

Британський генерал Річард Ширрефф заявив, що армії України, можливо, вдалося досягти стратегічного успіху під час боїв в районі Бахмута. За його словами, ЗСУ змусили війська РФ понести важкі втрати в силах і військовій техніці в ході штурму міста. Якщо окупанти таки захоплять Бахмут, їм це нічого не дасть.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційні війська РФ добилися часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, існує загроза оточення. Як вважає Жданов, за такої обстановки ЗСУ можуть ухвалити рішення про вихід з міста.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що ЗСУ наразі не виходять з Бахмута. Окупанти підірвали міст, який забезпечував належне забезпечення українських військ, проте існують і інші маршрути. У місті йдуть інтенсивні вуличні бої.

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Наступ Росії: