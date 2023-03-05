Війська РФ найближчим часом не зможуть оточити і захопити Бахмут - ISW

Окупаційні війська Росії продовжують атакувати Бахмут Донецької області. Але найближчим часом ворожим силам не вдасться добитися оточення або захоплення міста. ЗСУ контролюють ситуацію і якщо ухвалять рішення про вихід з міста, то проведуть організовану операцію і навряд чи потраплять в оточення. Про це заявили в Інституті вивчення війни.
У зведенні ISW йдеться про те, що російська окупаційна армія продовжує атакувати Бахмут. Загарбники 4 березня провели обмежену безуспішну атаку. Ситуація під контролем ЗСУ, проте обстановка ускладнюється – бойовики Вагнера готуються до нових штурмів.
"Українські офіційні особи повторили, що українські сили контролюють ситуацію в Бахмуті, але відзначили, що обставини стають все складніше, і що ПВК "Вагнер" залучила свої передові і підготовлені елементи до штурмових операцій в цьому районі", - пишуть аналітики.
Як вважають фахівці, систематичні атаки окупантів не вказують на те, що їм найближчим часом вдасться або оточити, або захопити Бахмут.
Також вони вважають, що сили оборони України і надалі зможуть утримувати свої позиції в Бахмуті. І якщо вони вирішать піти на тактичний відступ, то зможуть це зробити контрольовано і не повинні потрапити в оточення ворога.
Крім того, в ISW додали, що ЗСУ будуть оцінювати ризики перед тим, як приймати рішення щодо подальшого утримання позицій або відступу.
"Російські окупанти зазнають значних втрат під час просування (в районі Бахмута). А оцінка українців щодо того, що вони зможуть змусити атаки РФ завершитися поблизу їх поточних позицій, збалансована з ризиком втрати доступу до основних шляхів відведення, ймовірно, буде керувати рішенням залишитися або відступити", - підкреслили в Інституті вивчення війни.
Ситуація в Бахмуті
Британський генерал Річард Ширрефф заявив, що армії України, можливо, вдалося досягти стратегічного успіху під час боїв в районі Бахмута. За його словами, ЗСУ змусили війська РФ понести важкі втрати в силах і військовій техніці в ході штурму міста. Якщо окупанти таки захоплять Бахмут, їм це нічого не дасть.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційні війська РФ добилися часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, існує загроза оточення. Як вважає Жданов, за такої обстановки ЗСУ можуть ухвалити рішення про вихід з міста.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що ЗСУ наразі не виходять з Бахмута. Окупанти підірвали міст, який забезпечував належне забезпечення українських військ, проте існують і інші маршрути. У місті йдуть інтенсивні вуличні бої.
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