Українці досягли стратегічного успіху в Бахмуті - британський генерал

Колишній заступник верховного Головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі розповів про провал окупантів.

Бахмут / соцмережі

ЗСУ змусили росіян покласти безліч своїх солдатів і відправити на знищення величезну кількість техніки на Бахмутському напрямку, що стало стратегічним успіхом, вважає британський генерал Річард Ширрефф.

Колишній заступник верховного Головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі (2011-2014) зазначив, що можливе захоплення міста стане для росіян не такою перемогою, на яку вони розраховували, пише УНІАН.

"Зараз українці, можливо, досягли стратегічного успіху, змусивши росіян витратити величезну кількість живої сили і техніки, що, ймовірно, стане, якщо вони візьмуть його, пірровою перемогою (перемога, яка дістається занадто високою ціною – ред.)", – заявив британський генерал.

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Ширрефф також вказав на те, що Захід занадто повільно передає озброєння Україні і закликав прискорити поставки.

"Якби вони мали те, що їм потрібно кілька місяців тому, ми, мабуть, не були б там, де ми зараз. Таким чином, необхідно прискорити поставки, інтеграцію, логістичну підтримку, навчання і все інше, що необхідно зробити, щоб надати українцям необхідні для роботи інструменти". - сказав він.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що окупанти Росії продовжують наступати на Бахмутському напрямку.

Ворог намагається домогтися просування, застосовуючи живу силу, а не військову техніку. Загарбники задіють авіацію, але не можуть отримати перевагу в повітрі.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що в Бахмуті дуже складна обстановка. Окупанти намагаються оточити місто, але у них нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор. Там йдуть бої.

Спікер Східного угруповання армії України Сергій Череватий не виключив відступу українських військ з Бахмута. За його словами, це може статися в разі, якщо мова буде йти про збереження особового складу, поліпшення тактичного положення військ або більш ефективного проведення військової операції.

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