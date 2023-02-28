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"Буде більш глобальний наступ РФ": військовий розповів, які області в небезпеці

28 лютого 2023, 18:57
На думку Костенка, в окупантів все ще виникає завдання захопити сухопутний коридор до Криму, тобто все Лівобережжя України.
Роман Костенко, війна в Україні
Роман Костенко / Голос, 28 окремо механізована бригада імені осіб Зимового Походу

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець Роман Костенко заявив, що навесні російська армія може приступити до більш масштабних наступів із застосуванням більшої кількості озброєння, техніки.

"Я вважаю, що все, що зараз відбувається, це дійсно наступ, але він локальний і попередній... Воно і не закінчилося, ми бачимо, що вони атакували ще з осені. Вони наростили резерви за рахунок виходу з правобережного Херсонського плацдарму, там вони фактично не мали успіху, коли перекинули резерви. На тих напрямках, куди перекинули і почали наступ - це певні активні дії по захопленню наших територій", - сказав він в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, зараз росіяни не можуть вести повномасштабний наступ і використовувати всі свої можливості.

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"Вони зараз накопичують війська і це буде глобальніше. Все-таки навесні ми побачимо більш масштабні наступи із застосуванням більшої кількості озброєння, техніки. Противник розраховує на весняну компанію, щоб розвернутися більше на Донецькому і Запорізькому напрямках", — попереджає він.

На думку Костенка, в окупантів все ще виникає завдання захопити сухопутний коридор до Криму, тобто все Лівобережжя України.

"Вони хочуть якої – небудь мети досягти - ось Донецька, Луганська область. Паралельно це буде Запорізький і ще два напрямки, на нашу думку, – допоміжні удари в Сумській або Харківській областях", — повідомив нардеп.

Поки ж на кордонах біля Сумської області у ворога немає сильних накопичень.

Новий наступ РФ в Україні

Протягом майже десяти днів триває нова хвиля наступу російських військ, але, на щастя, вони не можуть здійснити значних переміщень вперед. Про це 21 лютого повідомив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що з середини і до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

ЗМІ писали, що через стан здоров'я і у зв'язку з новим курсом терапії, що наближається, російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони до 5 березня.

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