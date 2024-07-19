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"Угруповання ворога чисельне": в ГУР зізнались, чи піде РФ у наступ на нових напрямках

Руслана Заклінська
19 липня 2024, 17:26
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Російські окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону, ведучи наступальні дії вздовж всієї лінії фронту, розповів Андрій Юсов.
'Угруповання ворога чисельне': в ГУР зізнались, чи піде РФ у наступ на нових напрямках
Окупанти ведуть наступальні дії вздовж всієї лінії фронту / Колаж: Главред, фото: 109 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр "Едельвейс", 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти продовжують вести окремі наступальні дії вздовж усієї лінії фронту. Нових потужних наступів ворога поки не спостерігається. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Угруповання ворога достатньо чисельне, проте воно не змінювалось останнім часом настільки, щоб говорити про нові потужні наступи на нових напрямках", - сказав він.

Юсов підкреслив, що українські захисники успішно відбили наступ росіян у Харківській області, що також позитивно вплинуло на ситуацію у Сумській області.

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"Тим не менше, переважним завданням саме цих дій ворога є відтягування українських сил і засобів, а ключовим завданням є український Донбас. Саме там продовжуються ключові й найбільш героїчні, а також драматичні події", - додав представник ГУР.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Новий наступ РФ на півночі України - новини за темою

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов не виключає можливість наступу російських окупантів на півночі України. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло зазначив, що ця інформація була актуальна ще в червні, коли росіяни відкривали новий фронт на півночі Харківської області.

Також представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував заяву Кирила Буданова про можливий наступ Росії з півночі. Він зазначив, що інформація на північних кордонах України постійно змінюється.

Як повідомляв Главред, активність ворога на Сумському напрямку зберігається, проте російські диверсійно-розвідувальні групи не проривали кордон у цій області, повідомив представник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, останнім часом бойових зіткнень з російськими ДРГ на Сумщині не було.

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війна в Україні ГУР війна Росії та України Андрій Юсов
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