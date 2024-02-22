Війська РФ наступають на чотирьох напрямках: у США назвали мету окупантів Путіна

Війська агресора Росії проводять на Харківсько-Луганському напрямку багатосторонню наступальну операцію. Спостерігаються зміни в їхній тактиці. Ворог активно атакує на чотирьох напрямках: на північний схід від Куп'янська, на північний захід від Сватового, на північний захід від Сватового і на захід від Кремінної. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.
У зведенні ISW йдеться про те, що раніше окупанти атакували або великими масами на окремих напрямках, як у Бахмуті та Авдіївці, або здійснювали численні атаки на тих напрямках, які знаходиться далеко один від одного. Проте тепер їхня тактика змінилася.
"Перспективи цього наступу на Харківсько-Луганському напрямку чітко не зрозумілі, але його план і початкове втілення знаменують собою помітні зміни в підході Росії до оперативного рівня", - вважають аналітики.відео дня
Також американські фахівці підкреслили, що мета активізації загарбників на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – окупація східного берега річки Оскіл у Харківській області.
Наступ Росії
Війська РФ спробують прорвати оборону ЗСУ на 5 напрямках, написали журналісти The New York Times. Вони зазначили, що окупанти на деяких напрямках зібрали угруповання чисельністю понад 100 тисяч військ
Війська РФ намагаються відбити у ЗСУ Роботине, розповіли у розвідці Британії. Зокрема, загарбники відновили свої сили на Токмацькому напрямку і "хочуть" повернути окупаційний контроль над селом, яке українські війська звільнили влітку минулого року.
У ГУР оцінили сценарій наступу Росії на Київ, Харків, Чернігів та Суми - заступник начальника військової розвідки Вадим Скібіцький вважає, що в окупантів немає можливостей для проведення подібних операцій. Проте вони намагаються створювати резерви.
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