Війська РФ наступають на чотирьох напрямках: у США назвали мету окупантів Путіна

Російські окупанти проводять багатосторонню операцію на Харківсько-Луганському напрямку і змінили деякі аспекти своїх дій, зазначили аналітики.

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Окупанти хочуть захопити східний берег річки Оскіл у Харківській області - ISW / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Війська агресора Росії проводять на Харківсько-Луганському напрямку багатосторонню наступальну операцію. Спостерігаються зміни в їхній тактиці. Ворог активно атакує на чотирьох напрямках: на північний схід від Куп'янська, на північний захід від Сватового, на північний захід від Сватового і на захід від Кремінної. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що раніше окупанти атакували або великими масами на окремих напрямках, як у Бахмуті та Авдіївці, або здійснювали численні атаки на тих напрямках, які знаходиться далеко один від одного. Проте тепер їхня тактика змінилася.

"Перспективи цього наступу на Харківсько-Луганському напрямку чітко не зрозумілі, але його план і початкове втілення знаменують собою помітні зміни в підході Росії до оперативного рівня", - вважають аналітики. відео дня

Також американські фахівці підкреслили, що мета активізації загарбників на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – окупація східного берега річки Оскіл у Харківській області.

Наступ Росії

Війська РФ спробують прорвати оборону ЗСУ на 5 напрямках, написали журналісти The New York Times. Вони зазначили, що окупанти на деяких напрямках зібрали угруповання чисельністю понад 100 тисяч військ

Війська РФ намагаються відбити у ЗСУ Роботине, розповіли у розвідці Британії. Зокрема, загарбники відновили свої сили на Токмацькому напрямку і "хочуть" повернути окупаційний контроль над селом, яке українські війська звільнили влітку минулого року.

У ГУР оцінили сценарій наступу Росії на Київ, Харків, Чернігів та Суми - заступник начальника військової розвідки Вадим Скібіцький вважає, що в окупантів немає можливостей для проведення подібних операцій. Проте вони намагаються створювати резерви.

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