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Війська Путіна розбігаються: добровольці Росії показали бої на Білгородщині

Андрій Ганчук
2 червня 2023, 11:14 оновлено 2 червня, 11:30
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Бійці Легіону Свобода Росії ведуть бої з російськими окупантами в населеному пункті Нова Таволжанка Бєлгородської області на території агресора РФ.
Ополченці Росії
Ополченці Росії показали, як завдають ударів по позиціях російських окупантів у Білгородській області / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Ополченці Росії продовжують вести бої з окупаційними військами РФ у Бєлгородській області. Бойові дії йдуть у Новій Таволжанці Шебекінського району. При цьому бійці також показали, як їхня артилерія працює по російських військових у Грайворонському районі.

Бійці Легіону Свобода Росії вранці у п'ятницю, 2 червня, опублікували фотографію свого танка в селі Нова Таволжанка і заявили про продовження своєї боротьби на Білгородшині.

"Наш танк з прапором Вільної Росії в с. Нова Таволжанка під Шебекіно. Доброго ранку з нашої Батьківщини! Продовжуємо боротьбу!" - зазначили військові.

відео дня

Танк бійців Легіону Свобода Росії в Новій Таволжанці

Нова Таволжанка
Легіон Свобода Росії в Новій Таволжанці / скріншот Главред

Пізніше вони показали відео одного з боїв в тому ж населеному пункті.

"Фрагмент бою легіонерів з села Нова Таволжанка. Йде бій. Продовжуємо тримати вас в курсі. Росія буде вільною!"- написали ЛСР.

Крім того, Легіон Свобода Росії показав і роботу своєї артилерії в Грайворонському районі Бєлгородської області.

"Знищено забезпечення та особовий склад противника, виведено з ладу кілька одиниць техніки. Путінські війська розбігаються по посадках і житлових будинках, але наші коригувальники знаходять їх і там", - підкреслили ополченці.

Дивіться відео, як ополченці Росії ведуть бої в Білгородській області:

ЛСР
Ополченці заявили, що війська Росії розбігаються від їхніх ударів / скріншот Главред

Що відбувається в Білгородській області

Добровольці Легіону Свобода Росії заявили, що разом з іншими ополченцями ведуть бої на околиці нової Таволжанки. Є поранені, їх доставили до лікарні. Російські окупаційні війська завдають ударів у відповідь.

"У нас активні бої на околицях с.Нова Таволжанка. На жаль, є поранені легіонери, але свобода видобувається кров'ю. Всі поранені вже доставлені в лікарню. Війська режиму, як і під Грайвороном, не рахуються з цивільним населенням. Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів і РДК. Під Таволжанкою противник знищив машину Рено з цивільними, прийнявши її за машину з нашою диверсійною групою. Мінімум двоє цивільних загинули і це прямий наслідок непрофесіоналізму путінської армії. Настійно рекомендуємо мирним жителям не залишати укриття і чекати на закінчення бойових дій у вашому районі. Ми принесемо додому мир! Росія буде вільною!"- повідомили бійці.

Операція ополченців Росії в Бєлгородській області

1 червня Російський добровольчий корпус оголосив про запуск другої фази своєї військової операції в Бєлгородській області. Бійці сказали, що ведуть бойові дії, спрямовані на організацію прориву в напрямку Шебекіно. Російські пропагандисти заявляли, що шебекінське МАПП нібито "атаковане танками".

Пізніше у РДК повідомили про удар з РСЗВ Град по будівлі МВС у Шебекіно. Бійці Легіону Свобода Росії, які анонсували свій захід на територію РФ, у свою чергу, показали знищення ворожої військової техніки на Білгородщині.

Крім того, в Легіоні Свобода Росії заявили, що російські добровольці ведуть бої в передмісті Шебекіно - Новій Таволжанці і Титовці.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили інформацію про військову операцію добровольців Росії в Бєлгородській області і підкреслили, що Київ не координує їхні дії – ополченці працюють автономно.

Інші новини:

війська Росії Легіон Свобода Росії Білгородська область
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