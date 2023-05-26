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У Білгородській області дрон атакував будівлю "Газпрому"

Анна Ярославська
26 травня 2023, 10:03 оновлено 26 травня, 10:06
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Атака сталася близько 23:00 25 травня в селищі Жовтневий. Зазначається, що будівля "Газпрому" пошкоджена, але постраждалих немає.
Атака дрона в Бєлгородській області РФ
Атака дрона в Бєлгородській області РФ сталася ввечері 25 травня / Фото bazabazon

У Бєлгородській області країни-агресора РФ безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому".

Як пише Telegram-канал База з посиланням на джерела, атака на будівлю в селищі Жовтневий сталася близько 23 години ввечері 25 травня. Внаслідок атаки БПЛА були вибиті вікна, а також пошкоджені фасад і покрівля.

Губернатор області В'ячеслав Гладков у Telegram повідомив, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

відео дня

"Вибуховий пристрій скинуто з безпілотника в селищі Жовтневий Бєлгородського району. Постраждалих немає. Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено адміністративну будівлю: вибито вікна, посічено фасад та покрівлю. На місці працюють всі оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

Військова операція добровольців Росії в Бєлгородській області

22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон Свобода Росії заявили про початку військової операції в Бєлгородській області.

Мета - звільнення регіону від влади режиму диктатора Володимира Путіна. Добровольці провели бої на КПП Грайворон, пройшли кілька населених пунктів і отримали трофейну техніку.

У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу з демілітаризації Бєлгородської області з метою створення там буферної зони для захисту українського кордону від російських окупантів.

В операції брали участь виключно громадяни РФ.

У Міноборони окупантів РФ 23 травня сказали, що російські війська та їхні спецпідрозділи нібито "знищили" сили і засоби добровольців. У російському добровольчому корпусі попередили загарбників про удар у відповідь.

Дивіться відео, в якому заступник голови СБУ, генерал-майор запасуВіктор Ягун оцінив сценарій походу добровольців Росії на Бєлгород:

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