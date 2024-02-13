Путін удвічі збільшить війська біля кордонів із НАТО, зростає загроза Третьої світової - ЗМІ

Агресорка Росія найближчими роками може збільшити кількість танків, бронетранспортерів і артилерійських систем біля кордонів із Фінляндією та країнами Балтії.

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Путін збирається наростити війська біля кордонів Фінляндії та країн Балтії - естонська розвідка / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Глава Кремля Володимир Путін на тлі зростаючої загрози Третьої світової війни має намір зібрати вдвічі більше своїх військ на кордонах із Фінляндією та країнами Балтії.

У матеріалі The Mirror йдеться про те, що генеральний директор розвідки Естонії розповів про наміри Москви суттєво збільшити кількість своїх військових біля кордонів країн Балтії та Фінляндії.

"Досить імовірно, що ми побачимо збільшення чисельності особового складу, можливо, приблизно вдвічі. У найближчі роки ми побачимо збільшення кількості БТР, танків, артилерійських систем", - вважає він. відео дня

В естонській розвідці стверджують, що біля кордонів до повномасштабної війни Росії проти України дислокувалося 19 тисяч військ. Тепер їх може стати вдвічі більше. На кордоні з Фінляндією може бути створено новий армійський корпус із двома-трьома маневреними підрозділами, а також підрозділами забезпечення.

У такій ситуації Естонія закликає держави НАТО збільшити витрати на оборону для стримування РФ. Сама країна має намір витратити понад 3% ВВП на оборону, що вище за цільовий показник колективного безпекового блоку Заходу.

Загроза нападу Росії на країни Балтії

Країни Балтії готуються відбити напад РФ - зведуть лінії оборони з бункерами, повідомили в середині січня естонські журналісти. У матеріалі зазначалося, що оборонні лінії мають дати змогу утримати окупантів до моменту прибуття підкріплення НАТО.

НАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії, вважає колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. За його словами, Альянс активує 5-ту статтю ще до нападу окупантів.

Росія здатна захопити країни Балтії, як Крим, вважає майор запасу Олексій Гетьман. За його словами, загарбники можуть запустити гібридний сценарій, проте не ризикнуть здійснити повномасштабний наступ.

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