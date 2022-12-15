Війська РФ провалилися в Україні, тому Путін в безсиллі боїться виступати перед публікою - ISW

Критика Путіна через військове вторгнення в Україну зростає – директор країни-агресора не впевнений у своїй здатності формувати інформаційний порядок денний.

Путін хоче перенести свій виступ на 2023 рік, щоб заявити про перемоги чи поразку - аналітики / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Глава Кремля Володимир Путін скасував своє послання Раді Федерації країни-окупанта РФ, бо не впевнений у своїй здатності формувати інформаційний порядок денний через зростаючу критику, пов'язану з нападом на Україну. Він не може пояснити невдачі російських окупантів. Водночас Путін все ще сподівається оголосити про "перемогу" у 2023 році. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Путін вирішив не виступати перед Федеральними зборами, оскільки не може задавати інформаційний порядок денний в умовах провалів російських окупаційних військ в Україні.

"Втеча РФ з Київської області та півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсувала плани Путіна проголосити перемогу під час звернення до Федеральних зборів", - зазначають аналітики.

В Інституті вважають, що Путін сподівається на будь-які просування в 2023 році або ж відкладає свою промову до моменту, коли йому доведеться визнати свою поразку у війні проти України.

"Можливо, Путін все ще чекає і сподівається виголосити грандіозну переможну промову в 2023 році або відкладає момент, коли йому доведеться визнати, що РФ не може досягти своїх цілей в Україні (визнати поразку у війні)", - вважають фахівці.

Також вони переконані в тому, що звертаючись до росіян і еліт, російський глава держави не може бути впевнений у своїй здатності пояснити наслідки нападу на Україну.

"Перемога в Україні могла б дозволити Путіну замаскувати російські людські та фінансові втрати, як це було в 2014 році, але РФ не мала жодних успіхів на полі бою після окупації Лисичанська в липні", - додали в ISW.

Також в Інституті вивчення війни підкреслили, що Путін продовжив сіяти панічні настрої серед росіян у своїй заяві про тривалість війни і другу хвилю мобілізації. Слова викликали критику і плутанину серед тих, хто в Росії підтримує військову агресію проти України.

Війна Росії проти України

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі раніше зазначив, що Путін програв війну з Україною по всіх напрямках. Однак буде ще багато боїв. Він прогнозує, що взимку і ЗСУ, і війська РФ отримають можливість для реалізації наступальних операцій.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що у Вашингтоні коригують оцінку здатності ЗСУ проводити наступ взимку. Згідно з даними джерел, у Штатах позитивно оцінюють готовність української армії вести ефективні бойові дії.

У Forbes опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що армія України здатна перейти в наступ в Запорізькій області. Як вважають журналісти, ЗСУ працюватимуть над тим, щоб звільнити більшу частину півдня і відтіснити російських загарбників до ділянки суші, яка з'єднує материк з окупованим Кримом.

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