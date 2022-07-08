Потенціали абсолютно непорівнянні: Пєсков слідом за Путіним відзначився маячнею про війну в Україні

Пєсков, Путін / скріншоти з відео

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував вчорашні заяви Путіна про те, що Росія "ще всерйоз не починала" війну проти України. Відповідь кремлівського глашатая наводять російські пропагандистські ЗМІ.

Пєсков теж вважає, що Росія використовувала тільки невелику частину своїх військових можливостей, а Путін нібито "апелював до тих заяв, які звучать із західних країн і Києва, про те, що Київ на полі бою буде рухатися аж до перемоги".

"Тут президент Путін нагадав, що потенціали абсолютно непорівнянні. Потенціал Росії настільки великий в цьому плані, що лише незначна його частина зараз залучена в ході "спеціальної військової операції"", – заявив кремлівський глашатай.

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Нова заява Путіна про війну в Україні

7 липня російський диктатор Путін на зустрічі з фракціями Державної Думи заявив, що Російська Федерація нібито ще "всерйоз не починала" війну проти України, але "чим далі, тим складніше з Москвою буде домовитися".

Водночас Путін стверджує, що сама Росія начебто не відмовляється від мирних переговорів з Україною.

Радник глави офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович іронічно прокоментував слова Володимира Путіна.

"Не починали, але вже закінчуєте. Всім цим потугам залишилося недовго. Місяць-півтора і всі спроби наступу затихнуть потроху", - сказав він.

Більш того, колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) теж жорстко розкритикував Путіна.

"О як! Не знаю навіть - як це коментувати. 8 років минуло, а "ще не починали", п'ятий місяць повноцінно воюємо - і теж саме...А якщо не починали - то коли почнемо-то? Два "етапи" СВО вже позаду...",- написав бойовик у своєму Telegram-каналі.

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