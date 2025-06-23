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Війна з РФ затягнеться: експерт озвучив наслідки конфлікту на Близькому Сході

Анна Косик
23 червня 2025, 11:37
139
Україна може відчути невтішні наслідки, якщо загострення між Іраном та Ізраїлем триватиме.
Атака на Израиль, военные РФ
Протистояння Ізраїлю та Ірану впливає на ресурси, які можуть задіяти РФ та Україна у війні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Що сказав Гончар:

  • Конфлікт між Іраном та Ізраїлем відбивається на ситуації в Україні
  • Ситуація на Близькому Сході виснажує арсенали озброєння, які необхідні Україні
  • Підвищення цін на нафту може покращити становище Росії

Загострення між Іраном та Ізраїлем напряму впливає на ситуацію в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар.

За його словами, для України дуже важливо, щоб Іран, як і вся вісь зла, був знищений, адже він є союзником країни-агресорки Росії і допомагав їй багато у чому, зокрема шахедами.

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Війна з РФ затягнеться: експерт озвучив наслідки конфлікту на Близькому Сході
НАТО VS Вісь зла / Інфографіка: Главред

Однак це лише одна сторона медалі. Адже водночас події на Близькому Сході відволікають увагу Східної Європи від агресії Росії проти України, причому не лише у політико-дипломатичному плані, а й у матеріальному.

"Бойові дії Близькому Сході виснажують арсенали певних засобів поразки, які потрібні нам. Я вже наводив приклад підривників для засобів ППО, які замість того, щоб прийти до нас, потрапили до Близького Сходу, тому що були перенаправлені Сполученими Штатами. Тому й у матеріальному плані загострення між Іраном та Ізраїлем відволікає увагу від нас і забирає частину тієї допомоги, яка могла б чи мала бути спрямована нам", - пояснив Гончар.

Окрім цього загострення між Іраном та Ізраїлем призводить до підвищення цін на нафту у найбільшому нафтовому хабі планети - Перській затоці. Це грає на руку Росії, адже її бюджет напряму залежить від цін на нафту: чим вони вищі, тим більше пролонговується здатність країни-агресорки воювати проти України.

Водночас пропагандисти розганяють інформацію, нібито нафта може піднятися у ціні до більш як 100 доларів, чи навіть 350. Хоча насправді зараз на ринку ситуація не така критична і працює механізм стримуючої дипломатії.

"Гадаю, тут спрацьовує Китай, якому високі ціни на нафту не потрібні. Росії потрібні, а Китаю – ні. А Китай таки є головним партнером Ірану, як, до речі, і Саудівської Аравії та багатьох країн Перської затоки", - додав він.

Війна Ізраїлю проти Ірану - останні новини

Нещодавно стало відомо, що високопоставлені представники США готуються до можливого завдання удару по Ірану найближчими днями, що є ознакою того, що Вашингтон готує інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт із Тегераном.

Напередодні Ізраїль здійснив чергову повітряну атаку по території Ірану. Внаслідок неї було знищено штаб-квартиру внутрішньої безпеки Ірану - головну репресивну зброю іранського диктатора.

Нагадаємо, Главред писав, що 1раніше Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль, вибухи лунали в багатьох районах країни. Під ударом був Тель-Авів і місто Хайфа, де розташований нафтопереробний завод, великий порт і військово-морська база.

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Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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війна в Україні Іран ціни на нафту Михайло Гончар новини Ізраїлю
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