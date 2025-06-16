Іран завдав масштабного ракетного удару по Ізраїлю: виникла пожежа, є загиблі

В Хайфі виникла масштабна пожежа.

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Вибухи в Ізраїлі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Іран здійснив ракетну атаку на Ізраїль

Вибухи лунали в різних районах країни

Є загиблі та багато поранених

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль, вибухи лунали в багатьох районах країни. Так, за даними The Times of Israel і CNN, під ударом був Тель-Авів і місто Хайфа, де розташований нафтопереробний завод, великий порт і військово-морська база.

За даними організації "Маген Давид Адом", троє людей загинули внаслідок влучання іранських балістичних ракет, і ще понад 60 дістали поранення.

відео дня

Також унаслідок атаки постраждали дві висотні житлові будівлі в центральному Ізраїлі, а в Хайфі виникла масштабна пожежа через удар ракет в район навколо нафтопереробного заводу.

Ізраїльська електрична корпорація повідомила, що іранські удари пошкодили місцеву електромережу в центральній частині Ізраїлю.

Удар Ірану по Ізраїлю - відео:

Іран та Ізраїль / Інфографіка: Главред

Загострення між Іраном та Ізраїлем - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція дістала назву "Левовий народ". Ізраїльські удари поклали початок новому військовому конфлікту.

Пізно ввечері 14 червня, Ізраїль атакував низку цілей у Тегерані, пов'язаних з іранською ядерною програмою. Серед них були: паливні танкери, штаб-квартира Міністерства оборони Ірану, штаб-квартира ядерного проекту SPAND та додаткові цілі, що сприяли отриманню ядерної зброї.

Крім того, 14 червня під час масованої ракетної атаки Ірану по території Ізраїлю загинули п’ятеро громадян України, серед яких — троє дітей.

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