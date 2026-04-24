Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Війна з Іраном з’їдає боєзапаси США швидше, ніж їх виробляють: чим це загрозливо

Дар'я Пшеничник
24 квітня 2026, 09:21
Дві незалежні групи оцінюють витрати США у війні з Іраном у 28–35 млрд доларів за 38 днів - майже 1 млрд доларів щодня.
США витратили в Ірані запаси найважливішої зброї / Колаж: Главред, фото: war.gov, ОП

Головне з новини:

  • США стрімко виснажують стратегічні арсенали
  • Війна з Іраном б’є по боєзапасах
  • Європа й Азія лишаються менш захищеними

Сполучені Штати опинилися перед наймасштабнішим виснаженням своїх боєприпасів за десятиліття - війна з Іраном, що триває з кінця лютого, вже з’їла критичну частину стратегічних запасів.

відео дня

За даними The New York Times, лише крилатих ракет великої дальності США витратили понад 1100 одиниць, причому йдеться про озброєння, створене насамперед для потенційного конфлікту з Китаєм.

Масштабні витрати ракет і бомб

Пентагон підтверджує, що американські війська вразили понад 13 000 цілей, але реальна кількість використаних боєприпасів значно більша - авіація та артилерія часто завдають повторних ударів по одному об’єкту.

У матеріалі NYT наголошується:

"Війна з Іраном значно вичерпала глобальні запаси боєприпасів американських військових і змусила Пентагон терміново перекидати бомби, ракети та іншу техніку на Близький Схід з командувань в Азії та Європі".

Особливо відчутними стали втрати:

  • Понад 1000 Tomahawk - у 10 разів більше за річні закупівлі.
  • Понад 1200 Patriot - кожна вартістю майже 4 млн доларів.
  • Понад 1000 Precision Strike та ATACMS - запаси впали до "тривожного" рівня.
  • Близько 1100 JASSM‑ER - малопомітних ракет великої дальності, після чого залишилося лише близько 1500 одиниць.

Білий дім поки не називає офіційних цифр, але дві незалежні групи оцінюють витрати США у 28–35 млрд доларів за 38 днів - майже 1 млрд доларів щодня.

США доведеться обирати, кого захищати в першу чергу

За нинішніх темпів виробництва відновлення запасів може тривати роками. Це означає, що Вашингтон змушений вирішувати, де саме підтримувати військову присутність і які регіони тимчасово послабити.

Європа: зниження готовності до стримування Росії

У Пентагоні визнають, що війна з Іраном вже вдарила по обороноздатності східного флангу НАТО. Найбільші втрати:

  • розвідувальні та ударні безпілотники;
  • скорочення навчань і тренувань;
  • зниження можливостей для наступальних операцій у Європі.

Це створює ризики для стримування потенційних російських атак.

Азія: перекидання сил з Тихого океану

Ще до початку війни США перенаправили авіаносну групу USS Abraham Lincoln з Південно-Китайського моря на Близький Схід. Пізніше:

  • з Азії перекинули два експедиційні корпуси морської піхоти (приблизно 4400 військових);
  • передислокували сучасні системи ППО для захисту від іранських ракет і дронів.

Адмірал Семюел Папаро визнав лише одне:

"У складів зброї є кінцеві межі".

Що це означає для глобальної безпеки

Війна з Іраном стала першим конфліктом, який одночасно виснажує американські арсенали в темпах, небезпечних для інших театрів - Європи та Азії. США опинилися перед дилемою: або збільшувати виробництво, або переглядати пріоритети розміщення сил.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Війна в Ірані - новини за темою

Як повідомляв Главред, 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив про відкриття Ормузької протоки для судноплавства на період дії режиму припинення вогню.

Видання Politico писало, що президент США Дональд Трамп посилює дипломатичні зусилля щодо припинення війни з Іраном, і сигналом цього стало оголошене ним тимчасове перемир’я між Ізраїлем і Ліваном.

Трамп раніше також говорив, що конфлікт в Ірані фактично добігає кінця. За його словами, ситуація опинилася під контролем після перекидання американських сил, що дозволило запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

Вас може зацікавити:

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США зброя Іран Близький Схід
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ стягує піхоту і готується до наступу на гарячому напрямку - полковник

11:20Фронт
Путін вперше зробив важливе зізнання перед росіянами на тлі падіння рейтингів - ISW

10:32Світ
У Києві — вибухи, працює ППО: що відомо про атаку Росії

09:28Україна
Популярне

Більше
Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Китайський гороскоп на сьогодні, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

Ознаки сильної енергетики: як розпізнати людину з "даром"

Туриста вкусила найотруйніша істота: протиотрута не допомогла

Погода вносить корективи: коли та чим провести другу обробку саду

Останні новини

11:20

РФ стягує піхоту і готується до наступу на гарячому напрямку - полковник

11:05

Боржемська засвітила обручку на підмізинному пальці: "Наміри щодо мене"

11:00

Як захистити собаку та кота від кліщів навесні: методи профілактики та зміцнення імунітету новини компанії

10:54

Кому молитися 25 квітня про гармонію в сім'ї: яке церковне свято

10:32

Путін вперше зробив важливе зізнання перед росіянами на тлі падіння рейтингів - ISW

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
10:08

Дрони РФ атакували балкер у Чорному морі: судно прямувало до України

09:54

"Стався напад": у відомого ведучого виявили пухлину в мозкуВідео

09:28

У Києві — вибухи, працює ППО: що відомо про атаку Росії

09:21

Війна з Іраном з’їдає боєзапаси США швидше, ніж їх виробляють: чим це загрозливо

Реклама
08:38

Приховували правду і втрачали позиції: Генштаб відреагував на скандал із голодуючими бійцями ЗСУВідео

08:24

Трамп накинувся на принца Гаррі через заяву щодо України: що його так розлютило

08:10

Як війна з Іраном викрила слабке місце армії США: Невзлін розкрив подробиціПогляд

07:55

Трамп не проти: США можуть запросити Путіна на саміт G20 — WP

06:45

Росія завдала удару по Одесі: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та багато пораненихФото

05:33

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

05:09

Названі найкращі породи собак: підходять для сім'ї і не вимагають особливого доглядуВідео

04:10

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з бібліотекарем за 43 с

04:00

Очікуються сильні шквали: небезпечна погода насувається на Тернопільщину

03:30

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — грошіВідео

03:00

Видаляє навіть стійкі плями: одна кнопка в пралці зробить одяг в рази чистішимВідео

Реклама
02:15

Вчені вразили знахідкою: під Африкою виявили розлом, що розколює континент надвоє

01:05

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

00:10

Війна Росії з НАТО: розкрито ймовірні напрямки російського штурму

23 квітня, четвер
23:55

Як часто потрібно робити смартфону рестарт: експерти винесли вердиктВідео

23:34

"Обстановка критична": МО про скандал із голодуючими бійцями на фронті

23:17

Не тільки "російський слід": ексспівпробітник СБУ назвав причину терактів

22:41

Погода вносить корективи: коли та чим провести другу обробку садуВідео

22:36

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

22:35

З паличкою: Галкін показав справжню Пугачову

22:32

Картон замість гербіцидів: метод боротьби з бур’янами та збагачення ґрунту

21:52

Небезпечне сусідство: які рослини-загарбники витісняють інші квіти з саду

21:51

У Росії помер популярний телеведучий "Першого каналу"

21:44

Вихідні з характером: які "примхи" підготувала погода для мешканцям Дніпра

21:30

Заморозки та штормовий вітер: синоптики попередили про удар стихії на Черкащині

21:26

У чому Україна виявилася сильнішою за Росію на фронті: генерал назвав три фактори

20:55

Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

20:47

Гігієна по-радянськи: чим користувалися в СРСР до появи туалетного паперу

20:41

250 мл у барабан і 90 °C: як позбутися цвілі в пральній машиніВідео

20:27

Потужний вибух під Одесою: Росія атакувала порт катером, начиненим вибухівкоюВідео

20:00

Перший транш з 90 млрд євро уже в дорозі: коли та скільки грошей отримає Україна

Реклама
19:59

Постійна нестача грошей: які побутові звички та прикмети призводять до злиднів

19:25

Загроза наступу на Україну з Білорусі: генерал СБУ висловив несподіваний прогноз

19:19

Сухий корм може зашкодити котові: ветеринар здивувала зізнаннямВідео

19:10

Як Європа ризикує знову потрапити в пастку РФ: Копитько назвав ризикиПогляд

18:58

Ознаки сильної енергетики: як розпізнати людину з "даром"

18:45

Помилка коштує цілого статку: який колір огорожі відлякає покупця будинку

18:41

"Порятунку немає": Путін визнав серйозні проблеми в Росії, чого чекати даліВідео

18:35

Турнірна таблиця УПЛ змінилася: як пройшов матч "Шахтар" — "Зоря"

18:19

Точно не "потерять дар речи" - як правильно сказати українськоюВідео

18:06

"Емілі поправляла колготки": український ведучий знявся у "Диявол носить Prada-2"

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти