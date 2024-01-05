Війна триватиме ще мінімум рік, військові запаси США виснажуються - Bloomberg

Росія вдвічі збільшила виробництво ракет і робить дешеві іранські дрони, а у США є проблеми із запасами озброєнь, вважають американські журналісти.

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США повинні посилити Україну, щоб зупинити Путіна - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

США і союзники стикаються з проблемами запасів дронів і озброєнь, водночас Росія збільшила виробництво крилатих і балістичних ракет більше, ніж в два рази. Якщо запаси закінчаться, глава Кремля Володимир Путін отримає вагомі підстави вважати, що може захопити Україну. Війна триватиме ще як мінімум рік.

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що у США спостерігаються не тільки політичні у вигляді двопартійного протистояння, а й військові проблеми. Вторгнення до Іраку і тривала війна в Афганістані знурили Штати, тоді як Китай зміцнив свої позиції. Війна в Україні показала серйозну роль ракет і дронів, запаси яких на Заході виснажуються. Росія завдала масованих ударів по Україні, щоб спробувати виснажити українські запаси ракет ППО.

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"Як тільки вони закінчаться, Володимир Путін матиме вагомі підстави вважати, що зможе вийти з нинішньої патаової ситуації на полі бою і досягти своєї первісної мети – підкорити Україну", - вважають журналісти.

Росія вдвічі збільшила виробництво ракет

У статті акцентовано увагу на тому, що Росія більш ніж удвічі збільшила виробництво ракет – орієнтовно до 100 на місяць. Також росіяни роблять свою версію дешевих іранських БПЛА. Щоб все це збивати, потрібні складні і дорогі системи, на виробництво яких у Заходу можуть піти роки. Поки що таких озброєнь недостатньо.

"США не можуть контролювати дії інших. Проте ключові рішення про те, чи надавати Україні те, що їй насправді потрібно, щоб зупинити автократичну експансію Росії, або нарощувати виробництво ракет і систем протиповітряної оборони, необхідних для протидії новим військовим загрозам, повинен ухвалювати Вашингтон", - зазначив автор статті.

Також у матеріалі підкреслюється, що війна в Україні триватиме ще як мінімум рік, а для цього Києву потрібна значна кількість ракет.

"США все ще є великою державою. Якщо вони зазнають поразки в Україні або на Близькому Сході, якщо вони дозволять альянсам в Європі і на Далекому Сході розпастися, це буде виключно питанням вибору", - підкреслили в Bloomberg.

Війна Росії проти України

Україна має мету на 2024 рік, написали журналісти The Economist. На їхню думку, ЗСУ намагатимуться звільнити окупований Крим, щоб порушити логістику російських окупантів на півдні.

Росія не зупиниться, навіть якщо сили оборони України вийдуть на кордони 1991 року, вважає міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш. Дипломат пропонує створити довгострокову стратегію НАТО щодо стримування Росії.

У ГУР зробили заяву про статті The Telegraph щодо "наступу Росії на Харківщині 15 січня". У військовій розвідці зазначили, що росіяни вже проводили операції різного рівня на Куп'янському напрямку, але безуспішно.

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