Ракети могли дати Україні: США зібралися утилізувати сотні ATACMS - Newsweek

Колишній радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вважає, що ракети ATACMS, які зібралися списати Штати, могли б допомогти Україні на півдні.

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Україна могла б використовувати "списані" ATACMS для ударів по російських окупантах - Райс / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

У США збираються утилізувати сотні установок і ракет ATACMS, у яких вже завершився термін придатності. Заходи будуть профінансовані за рахунок коштів американських платників податків. В експертному співтоваристві переконані, що ракети і установки могли бути передані Україні для відбиття російської агресії. У Білому домі такі плани поки що не підтверджують.

У матеріалі Newsweek йдеться про те, що Штати збираються утилізувати ракети і установки ATACMS, у яких закінчився термін придатності.

Як стверджує колишній спеціальний радник головкому ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс, ракети, як і раніше, залишаються "чудовою легальною високоточною касетною зброєю", і їх можна було б поставити Україні. Причому термін придатності, на думку Райса, це не проблема.

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"Вони (установки і ракети ATACMS, - ред.) працюють. Будь-яка зброя З часом замінюється кращою, більш смертоносною, більш економічно ефективною зброєю. М39 додають дальності, точності і летальності, яких Україні не вистачає без них", - вважає експерт.

На думку Райса, у Штатів є "десятки тисяч" ракет, якими Україна могла б стріляти з HIMARS, але їх зібралися утилізувати. Ракети М39 допомогли б ЗСУ розірвати логістику військ РФ на півдні, дістати цілі ворожі цілі в районі Азовського моря і вдарити по найважливіших об'єктах на захоплених територіях.

Аналогічної точки зору дотримується і колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес. На його думку, багато що залежить від терміну придатності ракет, проте найчастіше їх можна використовувати протягом багатьох років після того, як вони вже недійсні. І такі ракети можуть не передаватися лише з політичних причин.

Науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц вважає, що питання придатності ATACMS визначається тим, наскільки збережений двигун твердопаливної ракети. В оптимальній ситуації ракети можна застосовувати довше, ніж заявив виробник.

Утилізація ATACMS - як відреагували в Білому домі

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі не підтвердив відомості про те, що Штати вирішили утилізувати "старі" ATACMS замість передачі їх Україні.

"Я не можу підтвердити ці повідомлення", – підкреслив Кірбі.

Україна отримала ATACMS і застосувала їх

17 жовтня минулого року журналісти BBC з посиланням на власні джерела повідомили, що ЗСУ вперше вдарили ракетами ATACMS по військах РФ. Сили оборони України, ймовірно, завдали ударів по окупантах у Бердянську та Луганську та застали ворога зненацька.

Президент Володимир Зеленський тоді підтвердив застосування ATACMS Україною на полі бою. Український гарант подякував Штатам за підтримку.

У Білому домі також підтвердили передачу Україні ракет ATACMS. Представник адміністрації Байдена сказав, що Києву відправили ракети з дальністю пуску 160 км.У Штатах очікують посилення боєздатності ЗСУ завдяки новим озброєнням.

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