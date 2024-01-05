"РФ наступатиме на Харківщині 15 січня": у ГУР зробили заяву про ситуацію

Військова розвідка України фіксує певне накопичення російськими окупантами сил і засобів на Куп'янському напрямку, сказав спікер ГУР Міноборони Андрій Черняк.

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Не можна сказати, що окупанти підуть у наступ саме 15 січня - ГУР / Колаж: Главред, фото: 14-та ОМБр, Міноборони РФ

Українська розвідка зафіксувала певне накопичення окупантами агресора Росія сил і засобів на Куп'янському напрямку. Проте не можна точно сказати, що наступ може відбутися конкретно 15 січня. Росіяни вже намагалися проводити операції в даному районі, але безуспішно. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він прокоментував публікацію британського The Telegraph, в якій було сказано, що росіяни готують наступ в Куп'янському районі.

Представник ГУР не виключив спроб загарбників активізувати наступальні дії.

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"ГУР фіксує певне накопичення сил і засобів ворога на Куп'янському напрямку. Це потенційно може свідчити про те, що окупанти мають намір активізувати наступальні дії саме на цій ділянці фронту. Водночас ми не можемо говорити, що росіяни готують цей наступ саме на 15 січня", - сказав Черняк.

При цьому Андрій Черняк також акцентував увагу на тому, що росіяни вже намагалися провести під Куп'янськом операції тактичного і стратегічного значення, проте не досягли успіху.

Реакція Харківської ОВА

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час свого брифінгу сказав, що скупчення окупантів на різних ділянках фронту в регіоні не встановлено.

"Скупчення (військ) ми поки що не спостерігаємо, не фіксуємо. Всі лінії кордону - ситуація у нас не змінилася, але ми моніторимо все в режимі онлайн, наші військові вживають всіх необхідних заходів, щоб бути готовим до будь-яких розвитку подій", - пояснив ситуацію чиновник.

Втім, за його словами, ситуація може дуже швидко змінюватися.

"Об'єктивних причин говорити, що ворог найближчим часом буде здійснювати певні штурмові дії по цьому напрямку (На півночі) немає. Однак ця ситуація може змінюватися щохвилини", - додав глава ОВА.

Олег Синєгубов також підкреслив, що росіяни не відмовилися від "планів" щодо окупації територій Харківської області – у такій ситуації слід бути готовими до нових атак і можливих ударів по критичній та енергетичній інфраструктурі.

Загроза наступу на Харків

Росія "хоче" взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків, раніше заявляв глава ОВА Олег Синєгубов. За його словами, сили оборони України готові до відбиття ворожого наступу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що військам РФ не вдасться піти на Харків через Куп'янський напрямок, оскільки загарбники не зможуть форсувати Оскіл. У них не вистачить на реалізацію такого "завдання" ані сил, ані коштів.

Британське видання The Telegraph 4 січня з'явився матеріал, в якому йдеться про те, що війська Росії готуються до "нового наземного наступу в Харківській області". У статті сказано, що окупанти можуть провести операцію вже 15 січня. Вони уже посилили обстріли у Куп'янському районі.

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