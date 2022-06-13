Німецькі БМП Marder вже відремонтували, вони готові до бою

Німецькі БМП Marder готові до відправки / коллаж Википедия / ua.depositphotos.com

Німецький військовий завод Rheinmetall відремонтував перші БМП Marder. Таким чином машини вже готові до відправки. Про це заявив гендиректор заводу Армін Паппергер, повідомляє 24 канал.

"Ми займаємося ремонтом 100 бронетранспортерів Marder, перші машини вже готові", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що поки невідомо, куди відправлять Marder - Україні чи Греції.

Раніше повідомлялося, що ситуація і з бойовими машинами Marder може затягнутися. Греція повинна була отримати від Німеччини ці автомобілі, як заміну радянських моделей, які передасть Україні. Ці машини в основному розміщені на грецьких островах та, ймовірно, не будуть виведені, поки машини Marder не будуть доставлені готовими до розгортання. Це очікується не раніше осені-зими.

Виробник машин Marder був здивований, адже компанія хотіла продати машини безпосередньо Україні.

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Німеччина не передає Україні зброю

Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів.

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