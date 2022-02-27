Військові РФ бунтують проти Путіна: тисячі контрактників відмовляються нападати на Україну

Тисячі контрактників у РФ відмовляються нападати на Україну / Фото Reuters

У Білгородській області, яка межує з Харківською, Луганською, Сумською областями, стався бунт серед військовослужбовців РФ.

Близько 5 тисяч контрактників, яких спішно збирали для відправки в Україну, відмовилися їхати воювати за Путіна на території нашої держави, пишуть Обозреватель і Сегодня.

Формально свою відмову від участі в бойових діях в Україні контрактники аргументують тим, що це не передбачено в їх контрактах.

За даними джерел, реальна причина, яка змушує російських військових ризикувати бути підданими кримінальному переслідуванню з боку влади, полягає в страху.

читайте такожВійська Росії влаштували обстріл Харкова з артилеріїРаніше повідомлялося, що в білоруському міському селищі Брагін в Гомельській області, який знаходиться за 20 кілометрів від кордону з Україною, зафіксовано інтенсивний рух військової техніки. Розпізнавальний знак - V. частина колони вирушила до українських кордонів, імовірно, у напрямку Полтавської області.

Також ми писали, що Україна знищила всі залізничні переходи на кордоні з Російською Федерацією. Як йдеться в заяві прес-служби Укрзалізниці, 26 лютого українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з РЖД.

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