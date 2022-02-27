Ілон Маск підключив Україну до Starlink

Ілон Маск підтримує Україну / Reuters

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск відповів на запит міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова і підключив нашу країну до Starlink.

"Сервіс Starlink тепер Активний в Україні. Інші термінали в дорозі", - відповів Маск в Twitter.

Відзначимо, Starlink Глобальна супутникова система, що розгортається SpaceX для забезпечення високошвидкісним супутниковим інтернетом в місцях, де він ненадійний, дорогий або зовсім недоступний.

Передісторія

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся в Twitter до Ілона Маску з проханням забезпечити Україну доступ до супутникового інтернету.

"Ми потребуємо підтримки-попросив якнайшвидше забезпечити Україну станціями Starlink і доступом до супутникового інтернету. А також попросив звернутися до Російської Федерації, до думаючих росіян, які повинні виходити на вулиці, щоб зупинити війну", - написав Федоров.

Він підкреслив, що поки бізнесмен намагається колонізувати Марс-Росія намагається окупувати Україну. А в той час, коли ракети SpaceX успішно прилітають з космосу — російські ракети летять на українські дитячі садки і лікарні.