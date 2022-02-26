Батько бранця з РФ проговорився про план окупантів

У Російський Комітет солдатських матерів приїхали родичі полоненого російського солдала Рафіка, 2002 року народження.

Журналіст "Дощу" поспілкувалися з його батьком і з'ясували, що син - контрактник всього 1,5 місяця.

Чоловік не хоче, щоб його син був "гарматним м'ясом". А також проговорився, що 23 лютого його син йому сказав, що вони "будуть перетинати кордон".

Ці слова підтверджують те, що російські військові, незважаючи на заяви під час допитів, прекрасно знали, куди і навіщо вони йдуть і навіщо.

Нагадаємо, українські війська захопили в полон командира танкового батальйону РФ 35-ї мотострілецької бригади місто Олейськ. Він одружений, має двох дітей. Танк Щоткіна був підбитий ЗСУ, а він дивом залишився в живих.

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