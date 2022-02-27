До кордону України - 20 кілометрів: з Білорусі рухаються ворожі війська

У напрямку України рухається ворожа військова техніка з Білорусі / Скріншот Telegram-канал МотолькоПомоги

У білоруському міському селищі Брагін у Гомельській області, яке знаходиться в 20 кілометрах від кордону з Україною, зафіксовано інтенсивний рух військової техніки. Розпізнавальний знак - V. частина колони вирушила до українських кордонів, імовірно, у напрямку Полтавської області.

Як повідомляє видання МотолькоПомоги в Telegram, ворожа військова техніка була помічена у Брагіні, Гомельській області. Це близько 20 кілометрів від кордону з Україною. Пересування бойової техніки триває.

Зазначається, що військові сили, які йдуть в атаку на українську державу, маркуються знаком V. Частина такої техніки поїхала в напрямку Полтавської області. Орієнтовно, до населеного пункту Пірки.

Колони військової техніки противника рухаються через Комарин, Гомельської області, що в 1 кілометрі від кордону, трасою Р-35 в бік кордону з Україною та Чорнобильської зони.