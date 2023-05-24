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Під час зустрічі Рамштайн-12 союзники обговорять передачу Україні F-16 - Пентагон

Анна Ярославська
24 травня 2023, 06:44 оновлено 24 травня, 06:54
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Наступна зустріч у форматі Рамштайн буде присвячена посиленню української ППО, наданню боєприпасів і передачі літаків F-16.
Олексій Резніков, Ллойд Остін, F-16
25 травня відбудеться Рамштайн-12 / Колаж: Главред, фото: US Air Force, facebook.com/reznikovoleksii

На наступній зустрічі Рамштайн 25 травня країни-союзники обговорять посилення української ППО, надання боєприпасів і передачу винищувачів F-16. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Зустріч почнеться з того, що Україна розповість про хід подій на фронті й про те, чого вона потребує, передає Укрінформ.

У Пентагоні очікують, що пріоритетними темами залишаться посилення наземної протиповітряної оборони та забезпечення військових боєприпасами.

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"І тоді буде також дискусія щодо підготовки F-16", - сказав Райдер.

За його словами, навчання українські пілоти проходитимуть в Європі, але детальну інформацію з цього приводу надавати відмовився.

F-16 для України

Впродовж декількох місяців США публічно стверджували, що винищувачі не стоять на першому місці в списку пріоритетів військової допомоги Україні.

Високопоставлені чиновники з США говорили, що Білий дім виступає проти поставок F-16 Україні, оскільки винищувач коштує занадто дорого. Як наслідок на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 19 травня сказав, що Вашингтон підтримує рішення країн-союзників запустити навчання пілотів повітряних сил ЗСУ управляти західними винищувачами, зокрема і F-16.

Журналісти NBC з'ясували, що США та союзники збираються надати Україні бойові літаки F-16. Згідно з їхньою інформацією, винищувачі можуть відправити Києву не безпосередньо, а через посередників.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що в США готуються передати Україні західні винищувачі F-16, які необхідні для звільнення окупованих територій та перемоги у війні з країною-агресором РФ. Ця передача винищувачів може відбутися вже в найближчі місяці.

Радник Міністерства оборони України Юрій Сак вважає, що винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні восени.

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