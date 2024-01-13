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Очільники МЗС України та Франції провели важливу зустріч: про що домовилися

Руслана Заклінська
13 січня 2024, 17:55
Франція заявила про свою підтримку вступу України до Європейського Союзу та посилення її протиповітряної оборони.
Очільники МЗС України та Франції провели важливу зустріч: про що домовилися
Про що міністр закордонних справ Франції домовлявся у Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скриншот из видео

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава МЗС Франції Стефан Сежурне у Києві обговорили питання оборонної допомоги та співпраці. Посадовці узгодили плани щодо постачання систем і ракет для захисту українського неба та вступ України в ЄС і НАТО. Про це стало відомо із спільного брифінгу міністрів закордонних справ.

За словами Кулеби, домовилися про подальше постачання систем і ракет для захисту неба, а також постачання дронів. Окремо обговорили двосторонню оборонну співпрацю та створення сприятливих умов для оборонних компаній.

"Сьогодні ми домовились, що працюватимемо для створення максимально сприятливих умов для наших оборонних компаній насамперед в юридичній сфері для того, щоб юридичні, фінансові умови взаємодії між ними були максимально сприятливими, і вони змогли виробляти якомога більше зброї", - сказав Кулеба.

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Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне під час свого візиту до Києва визначив його як можливість "встановити довірливу співпрацю" між Україною та Францією. Він підкреслив, що Україна залишається пріоритетом для Франції, а її захист та підтримка є важливими для забезпечення безпеки в Європі.

"Україна відстоює сьогодні ключові, фундаментальні цінності та принципи міжнародного права, цінності безпеки Європи, безпеки французів. Вже майже два роки триває військова агресія з боку Росії з жахливими наслідками для України, Європи, і світу", - зазначив Сежурне.

У контексті руху України до Євросоюзу і НАТО політики визначили позиції для саміту Альянсу у Вашингтоні та подальші кроки у переговорах щодо вступу України до ЄС. Також вони обговорили питання заморожених активів Росії та створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.

"Ми домовились про те, що Франція буде підтримувати не просто інтеграцію України в ЄС, а дотримання конкретних строків на цьому шляху", - додав Кулеба.

Візит нового міністра закордонних справ Франції

Як повідомляв Главред, 12 січня стало відомо, що до Києва прямує новопризначений очільник МЗС Франції. Своїм приїздом міністр хоче "продемонструвати підтримку Францією України проти Росії".

Нагадаємо, у суботу, 13 січня, глава Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув до Києва. За даними Twitter МЗС Франції, він прибув до столиці України з метою продовження французької дипломатичної діяльності та висловлення підтримки союзникам та цивільному населенню.

Також Міністерство закордонних справ Франції відреагувало на вибухи у Бєлгородській області, які Москва вважає провокацією України. Франція відкинула обвинувачення та нагадала про міжнародний статут ООН, який закріплює право країн на самозахист.

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новини Києва Франция Дмитро Кулеба новини Франції
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