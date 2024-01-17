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Макрон приїде в Україну і дасть Києву ракети дальнього радіусу дії - Reuters

Анна Ярославська
17 січня 2024, 06:43
Поїздка відбудеться в той час, коли політичні суперечки в Сполучених Штатах і Європейському Союзі затримують два великі пакети допомоги для України.
Еммануель Макрон, Володимир Зеленський
Еммануель Макрон планує відвідати Україну з візитом у лютому / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

У лютому президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну з візитом та оголосити про постачання близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і "декількох сотень бомб".

Як пише Reuters, поїздка відбудеться в той час, коли політичні суперечки в Сполучених Штатах та Європейському Союзі затримують два великі пакети допомоги для України.

Франція працює над завершенням двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною, щоб допомогти зміцнити її фінанси та оборону від Росії з метою утримати Москву від майбутньої агресії.

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Макрон заявив, що найближчими тижнями буде поставлено близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp та "кілька сотень бомб".

"Після цих поставок я сам поїду в Україну в лютому і завершу роботу над цими текстами", - сказав президент Франції.

Він також зазначив, що європейцям необхідно переконатися в тому, що Україна зможе й надалі захищатися від Росії.

За словами Макрона, не можна дозволити Росії перемогти Україну, інакше безпека Європи опиниться під загрозою.

Нагадаємо, 13 січня до Києва з офіційним візитом прибув глава Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Візит Ріші Сунака в Україну

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня прибув до Києва. В ході візиту він оголосив про надання Україні 2,5 млрд фунтів військової підтримки.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну угоду з безпеки. Вона стосується і гарантій у разі можливого нового нападу РФ.

У своєму виступі у Верховній Раді Ріші Сунак провів паралелі між боротьбою Британії у Другій світовій війні та сучасною боротьбою України. Він зазначив, що вірить у перелом ситуації на користь Києва попри складний момент зараз.

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