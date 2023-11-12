Влада країн Заходу боїться бурхливої активності українських спецслужб - The Times

Західні спецслужби переживають через активність ГУР на території Росії, кажуть джерела авторитетного американського видання The Times.

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Між Україною та західними партнерами виникає все більше напруженості через стратегію українських спецслужб - The Times / колаж Главред, фото УНІАН

З 2014 року, з моменту початку війни на Донбасі, Захід почав активно допомагати Україні у розвитку власних спецслужб. Якщо ЄС в основному допомагав з реформами в СБУ, то США і Великобританія допомагали Головному управлінню розвідки Міноборони України і Службі зовнішньої розвідки (СЗР). Про це повідомляє авторитетне американське видання The Times з посиланням на власні джерела.

Західні спецслужби навчили українських колег протистояти російським диверсіям і розвивати власний розвідувальний потенціал. Однак, крім навчання офіцерів, Україна отримала також безліч сучасного шпигунського обладнання та прямий обмін розвідданими.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році ця співпраця стала ще інтенсивнішою. Однак тепер українці теж стали допомагати розвідданими вже своїм західним партнерам.

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Однак, незважаючи на таку тісну співпрацю, між Україною і західними партнерами виникає все більше напруженості через українську стратегію-зокрема бомбардувань дронами і вбивствами не тільки у військових, але і в політичних цілях. Західні політики бояться, що це додасть аргументи диктатори Путіну про необхідність продовжувати війну.

Крім того, в Кремлі, схоже, досі вірить, що українці працюють під диктовку заходу. Тому-то українські атаки путінський режим може сприймати як опосередковані напади з боку західних країн, що несе ризик удару у відповідь безпосередньо по Заходу.

Також західних чиновників дещо дратує, що Київ не до кінця розкриває свої цілі і плани і іноді ігнорує занепокоєння західних партнерів. Особливо це стосується угод СБУ і ГУР в рамках операції з ліквідації впливових росіян і ударів по РФ.

Водночас, анонімний офіцер української розвідки, з яким поспілкувалися журналісти Times, зазначив, що з української точки зору ситуація виглядає інакше. Він нагадав, що західні спецслужби теж "ліквідовують своїх ворогів на іншому кінці світу безпілотниками", тому їм не варто засуджувати українські методи. Крім того, в Києві впевнені, що ці нарікання заходу врешті-решт не позначаться на фактичній співпраці з Україною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України готують нові спеціальні операції у тимчасово окупованому країною-агресором РФ півострові Крим. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов

За словами офіцера, нові спецоперації будуть схожі на недавню атаку, в результаті якої в Керчі була вражена портова інфраструктура заводу "Залив" і російський ракетний корвет "Аскольд".

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджували, що ГУР Міноборони України могло бути причетним до щонайменше одного з трьох ударів по території країни-агресора Росії, які відбулися 10-11 листопада. В результаті цього вибуху з рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда.

Джерело каже, що цей вибух може стати серйозною проблемою для РФ, адже найближчим часом ускладнить матеріально-технічне забезпечення російських військ. У ISW зазначили, що один з російських блогерів повідомив, що цей потяг перевозив Мінеральні добрива.

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