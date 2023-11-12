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Влада країн Заходу боїться бурхливої активності українських спецслужб - The Times

Дмитро Відоменко
12 листопада 2023, 20:21
Західні спецслужби переживають через активність ГУР на території Росії, кажуть джерела авторитетного американського видання The Times.
Гур, Буданов
Між Україною та західними партнерами виникає все більше напруженості через стратегію українських спецслужб - The Times / колаж Главред, фото УНІАН

З 2014 року, з моменту початку війни на Донбасі, Захід почав активно допомагати Україні у розвитку власних спецслужб. Якщо ЄС в основному допомагав з реформами в СБУ, то США і Великобританія допомагали Головному управлінню розвідки Міноборони України і Службі зовнішньої розвідки (СЗР). Про це повідомляє авторитетне американське видання The Times з посиланням на власні джерела.

Західні спецслужби навчили українських колег протистояти російським диверсіям і розвивати власний розвідувальний потенціал. Однак, крім навчання офіцерів, Україна отримала також безліч сучасного шпигунського обладнання та прямий обмін розвідданими.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році ця співпраця стала ще інтенсивнішою. Однак тепер українці теж стали допомагати розвідданими вже своїм західним партнерам.

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Однак, незважаючи на таку тісну співпрацю, між Україною і західними партнерами виникає все більше напруженості через українську стратегію-зокрема бомбардувань дронами і вбивствами не тільки у військових, але і в політичних цілях. Західні політики бояться, що це додасть аргументи диктатори Путіну про необхідність продовжувати війну.

Крім того, в Кремлі, схоже, досі вірить, що українці працюють під диктовку заходу. Тому-то українські атаки путінський режим може сприймати як опосередковані напади з боку західних країн, що несе ризик удару у відповідь безпосередньо по Заходу.

Також західних чиновників дещо дратує, що Київ не до кінця розкриває свої цілі і плани і іноді ігнорує занепокоєння західних партнерів. Особливо це стосується угод СБУ і ГУР в рамках операції з ліквідації впливових росіян і ударів по РФ.

Водночас, анонімний офіцер української розвідки, з яким поспілкувалися журналісти Times, зазначив, що з української точки зору ситуація виглядає інакше. Він нагадав, що західні спецслужби теж "ліквідовують своїх ворогів на іншому кінці світу безпілотниками", тому їм не варто засуджувати українські методи. Крім того, в Києві впевнені, що ці нарікання заходу врешті-решт не позначаться на фактичній співпраці з Україною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України готують нові спеціальні операції у тимчасово окупованому країною-агресором РФ півострові Крим. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов

За словами офіцера, нові спецоперації будуть схожі на недавню атаку, в результаті якої в Керчі була вражена портова інфраструктура заводу "Залив" і російський ракетний корвет "Аскольд".

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджували, що ГУР Міноборони України могло бути причетним до щонайменше одного з трьох ударів по території країни-агресора Росії, які відбулися 10-11 листопада. В результаті цього вибуху з рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда.

Джерело каже, що цей вибух може стати серйозною проблемою для РФ, адже найближчим часом ускладнить матеріально-технічне забезпечення російських військ. У ISW зазначили, що один з російських блогерів повідомив, що цей потяг перевозив Мінеральні добрива.

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ГУР Міноборони України війна Росії та України
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