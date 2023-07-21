Росії загрожують нові заколоти, у розвідки є дані - ГУР

Бунт Пригожина дав старт можливій підготовці до нових заколотів у країні-агресорі РФ, ФСБ стежить за поточною ситуацією, сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

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ГУР не розкриватиме дані про підготовку бунтів у РФ - Юсов / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Військова розвідка України має дані, згідно з якими в країні-окупанті Росії можуть готуватися нові бунти. Передумовою до розвитку подібних подій став заколот Євгенія Пригожина і найманців ПВК Вагнер. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що у розвідки є відомості щодо можливої підготовки у Росії нових бунтів.

Втім, розкривати дані в ГУР не будуть, оскільки ФСБ пильно стежить за ситуацією.

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"Да. Дані є. Але навіщо ми зараз будемо ділитися цими даними? Ми ж розуміємо, що нас в тому числі і ФСБ може дивитися. І вони це із задоволенням записують. Давайте не полегшувати їм роботу", - підкреслив Андрій Юсов.

Росії загрожують нові заколоти

Ватажок найманців ПВК Вагнер Євген Пригожин днями заявив про ганьбу армії РФ і розкрив долю вагнерівців. За його словами, бойовики більше не братимуть участі у війні Росії проти України і чекатимуть моменту, коли зможуть себе проявити.

Видання The Moscow Times з посиланням на свої джерела повідомило, що Кремль почав "ховати" Путіна. Згідно з даними інсайдерів видання, в Московській верхівці побоюються перевороту в Росії, а під підозрою ФСБ тепер опинилися всі.

21 липня в Москві затримали Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. За словами його дружини, Гіркіну інкримінують статтю 282 КК РФ Екстремізм. Днями він фактично закликав до повалення Путіна.

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