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Війська РФ намагаються зірвати контрнаступ: що відбувається на Півдні України

1 червня 2022, 08:32

Російське корабельне угруповання активізує свої дії навколо острова Зміїний, тримає напоготові два фрегати, споряджені крилатими ракетами типу Калібр.

корабель РФ
Російське корабельне угруповання продовжує блокаду судноплавства / Фото УНІАН

Оперативна обстановка на півдні України насичена й динамічна. Тривають бойові дії на лінії зіткнення. Ворог вишукує засоби і заходи протидії контрнаступу українських сил. Спецпідрозділи окупантів підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки.

Як повідомили в оперативному командуванні Південь, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню Торнадо-С і гармат ствольної далекобійної артилерії "Піон" калібром 203 мм.

"Саме так сьогодні був атакований Миколаїв. Снаряди розривалися прямо у дворах багатоквартирних будинків, знищували господарські будівлі, гаражі городян, пошкодили мережу електропостачання. У багатьох будинках вибиті шибки. Кілька снарядів розірвалися в городах приватних домогосподарств. Жертв і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У районі Добрянки на півночі Херсона ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася зробити прорив у тил наших підрозділів. Наразившись на влучну відсіч наших стрільців, ретирувалася на вихідні позиції.

Крім того противник проводив і повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом типу Орлан-10. Російський безпілотник був знищений.

Загалом, протягом доби українські ракетно-артилерійські підрозділи та авіація знищили:

  • 70 окупантів;
  • самохідну артустановку;
  • 2 зенітних установки;
  • 2 гаубиці " Мста-Б";
  • 4 одиниці броньованої техніки та 5 - автомобільної.

Також подавлено 2 командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп противника.

В ОК Південь додали, що російське корабельне угруповання продовжує блокаду судноплавства, активізує свої дії навколо острова Зміїний, тримає напоготові два фрегати, споряджені крилатими ракетами типу Калібр. Також на Зміїному розташовані зенітні ракетно-гарматні комплекси, реактивні системи залпового вогню і радіоелектронна станція боротьби, що свідчить про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одеської області.

"І хоча ознак підготовки десантної операції немає, не виключені спроби підходів і висадки ДРГ на берег або в гирлі Дунаю або демонстративний обстріл прибережних районів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через шторм зірвало з якоря дві ворожі морські міни. Одну віднесло хвилями до пологого піщаного берега Одеської області, де її знешкодили, відвезли в безпечне місце та підірвали фахівці підривної команди Військово-морських сил, іншу підірвали прямо в морі, поки вона перебувала на безпечній відстані.

Контрнаступ на Півдні

28 травня українська армія на півдні почала контрнаступ. Як повідомляє оперативне командування Південь, ЗСУ завдали ворогові серйозних втрат.

Повідомляється, що ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Завдяки контрнаступу ЗСУ російським окупантам доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія поспішає обладнати позиції, побудувати військові бази і закріпитися на Херсонщині. Але для того, щоби побудувати військові бази, потрібно багато часу – рахунок йде на роки. Тому окупанти не встигнуть цього зробити. А позиції, які вони встигнуть обладнати, не стануть перепоною для ЗСУ – українські військові зможуть вибити загарбників з області за допомогою зброї від західних партнерів.

Дивіться ондайн новини Херсона:

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